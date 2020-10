BCR susține antreprenorii: este banca parteneră pentru programul de fonduri nerambursabile

12:30

Actiunile societatii de agribusiness Holde Agri Invest (HAI) au intrat la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), pe piata AeRO, in data de 1 octombrie, evenimentul fiind marcat de companie prin deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare la sediul BVB. Holde Agri Invest este prima societate care se listeaza la BVB ulterior promovarii pietei de capital din Romania la statutul de Piata Emergenta Secundara de catre furnizorul global de indici FTSE Russell. „Agricultura este o componenta importanta a economiei romanesti, cu o contributie de 2,2% in Produsul Intern Brut in primul semestru al anului curent. Ceea ce face Holde Agri Invest este un pas foarte important in consolidarea domeniului agriculturii din Romania, care este inca foarte segmentat si, astfel, nu isi poate folosi pe deplin potentialul. Conform Eurostat, in anul 2018, Romania se plasa pe locul 6 intre tarile UE ca suprafata agricola, avand un total de 7,3% din pamanturile arabile din UE, insa chiar daca suntem in crestere, ne plasam doar pe a opta pozitie in functie de productia agricola totala, cu o productie de 18,6 miliarde euro, respectiv doar 4% din totalul UE. Aceste date demonstreaza ca agricultura Romaniei are un potential urias si care poate fi fructificat daca vom asista la o consolidare a jucatorilor din acest domeniu. Diversitatea si segmentarea sunt bune, dar cand duc la faramitarea unui sector al economiei, duc, invariabil, si la probleme de accesare a finantarii de catre jucatorii mici. Ne dorim sa vedem cat mai multe companii din agribusiness care sa urmeze exemplul Holde Agri Invest si care sa atraga bani prin piata de capital si sa utilizeze acei bani pentru achizitia de ferme si pentru dezvoltarea agriculturii”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti. Pe SMT-ul BVB au fost listate doar actiunile de clasa A (ordinare) ale Holde Agri Invest, care reprezinta 86,47% din capitalul social al societatii. Diferenta de 13,53% din actiunile Holde Agri Invest este reprezentata de actiuni clasa B (preferentiale), care nu sunt listate la BVB. Anterior listarii pe piata AeRO, Holde Agri Invest a derulat doua runde de finantare prin emisiune de actiuni noi, prin care a atras de la investitorii din piata de capital in total 22 milioane lei, respectiv 10 milioane lei, in decembrie 2019, si 12 milioane lei, in iunie 2020. „Suntem incantati ca prin listarea de astazi, demonstram ca si un start-up poate atrage capital de la investitorii Bursei de Valori Bucuresti, atat timp cat are un plan de afaceri concret, perspective atractive de crestere si o guvernanta corporativa solida. Vom continua sa folosim instrumentele oferite de piata de capital pentru a ne alimenta dezvoltarea si pe viitor. Intentia noastra este sa aducem cat mai multe premiere in piata, inclusiv achizitii de companii si extinderea terenului arabil prin schimb de actiuni si majorari de capital prin aport in natura, pentru a construi unul dintre cei mai proeminenti jucatori din sectorul agricol romanesc”, a declarat Iulian Circiumaru, Presedintele Consiliului de Administratie al Holde Agri Invest. Activitatea de baza a Holde Agri Invest consta in exploatarea terenurilor agricole pe care le detine in proprietate sau pe care le are contractate sub forma de arenda, prin intermediul societatilor pe care le controleaza. Viziunea Holde Agri Invest este de a pozitiona agricultura ca parte a viitorului Romaniei, prin crearea de valoare si dezvoltarea comunitatilor rurale utilizand tehnologie de ultima generatie si profesionisti cu experienta. In prezent, societatea opereaza terenuri localizate in principal in zona de sud-est a Romaniei. Aceasta regiune a tarii a fost aleasa datorita calitatii solului, a suprafetei mari de teren arabil, precum si a proximitatii fata de Bucuresti si de porturile de la Dunare si Marea Neagra. Modelul de business al societatii prevede cumpararea de ferme agricole vegetale existente, uneori sub-performante sau cu deficit de capital, in scopul transformarii acestora intr-o exploatare operationala moderna si eficienta. Holde Agri Invest vizeaza cu precadere ferme de aproximativ 2.000 de ha, dar si fermele mai mici sunt vizate pentru consolidarea operationala a fermelor existente. Holde se asteapta sa atinga o cifra de afaceri de 40 de milioane lei la finalul acestui an si o marja EBIT de 17%. „Agricultura este o industrie ce are nevoie de investitii semnificative, mai ales la inceput de drum, dar odata ce afacerea atinge o anumita dimensiune, va aduce beneficii pe termen nelimitat. Astazi, la doi ani de la infiintarea oficiala a Holde, suntem mandri sa operam peste 10.000 de hectare si sa incepem calatoria noastra pe Bursa de Valori Bucuresti. Multumim tuturor investitorilor pentru increderea acordata inca din primele zile, deoarece fara sprijinul lor, nu am fi putut trece prin aceasta dezvoltare accelerata. Pe masura ce continuam sa ne extindem portofoliul de teren exploatat, ne uitam si la investitii suplimentare in tehnologie, utilaje moderne si sisteme de irigatii pentru a realiza o agricultura de ultima generatie si eficienta in Romania”, a declarat Liviu Zagan, Directorul General al Holde Agri Invest. Ideea proiectului Holde Agri Invest a fost conceputa in 2016, de patru antreprenori romani, Liviu Zagan, Robert Maxim, Matei Georgescu si Alexandru Covrig. In 2017, fondatorii si-au unit fortele cu echipa companiei locale de asset management, Certinvest, si in 2018, au infiintat Holde Agri Invest. La scurt timp, societatea a atras o investitie externa de la Vertical Seven Group fondat de antreprenorii Iulian Circiumaru si Andrei Cretu. In iulie 2018, societatea a realizat prima achizitie, o ferma de aproximativ 2.800 de hectare in zona Rosiori de Vede din judetul Teleorman (ferma Rosiori) prin preluarea a cinci societati si a centrului de mecanizare existent care deserveste suprafata totala cultivata. In aprilie 2020, Holde a achizitionat integral compania Agromixt Buciumeni, societate infiintata in 1991, cu capital romanesc, care exploateaza terenuri agricole in judetul Calarasi, ajungand la peste 7.000 de hectare de teren operat. In cursul anului 2020, Holde a continuat sa se se extinda, avand in prezent in exploatare aproape 10.000 ha de teren agricol. De asemenea, societatea detine un siloz de 10.000 de tone, dar intentioneaza sa-si extinda capacitatea de depozitare la 30.000 de tone pana in anul 2023. In urma listarii, Holde va continua sa utilizeze in mod activ diferite mecanisme de finantare oferite de piata de capital pentru dezvoltarea continua a afacerii. Una dintre metodele de crestere planificate deja de catre management este achizitia de companii si extinderea terenului arabil prin schimb de actiuni (share swaps) si majorari de capital prin aport in natura. Obiectivul Holde este de a deveni unul dintre cei mai importanti jucatori romani de pe piata agricola locala, atingand un minim de 20.000 hectare de teren operat in urmatorii sapte ani. Pentru a atinge acest obiectiv, Holde va investi peste 50 de milioane de euro in achizitii de terenuri, utilaje noi, instalatii de depozitare, precum si sisteme moderne de irigatii. Cele doua runde de finantare prin care Holde Agri Invest a atras cele 22 milioane lei au fost intermediate de BRK Financial Group (BRK), in calitate de Intermediar, societatea de brokeraj activand si in calitate de Consultant Autorizat pentru listarea Holde Agri Invest pe piata AeRO. In cadrul celui de-al doilea plasament, alaturi de BRK Financial Group – Manager de sindicat, a participat si societatea de brokeraj Goldring – membru de sindicat. „Inca de la primele contacte cu reprezentantii Holde Agri Invest proiectul ni s-a parut unul motivant, mai ales ca acesta ar fi reprezentat o premiera pe piata de capital din Romania din perspectiva domeniului in care activeaza acestia. Persoanele cheie din cadrul Emitentului, cu experienta relevanta in productia agricola sau in gestiunea financiara si operationala a unor afaceri de succes, au constituit o garantie suplimentara pentru reusita finantarii. Interesul crescut al investitorilor la momentul plasamentelor private intermediate de noi, cu atat mai mult cu cat cel din iunie 2020 s-a suprapus peste o perioada marcata de incertitudini puternice legate de criza sanitara, ne fac increzatori in evolutia viitoare a societatii atat in plan de business, cat si din perspectiva randamentelor asteptate de investitori. Este un bun start la bursa pentru acest sector de activitate, reprezentantii societatii au inteles pe deplin avantajele utilizarii instrumentelor pietei de capital si speram ca in curand si alte societati vor urma acest exemplu. Ne bucuram ca reusim sa fim un intermediar activ in procesul de listare a unor noi emitenti la BVB si viitoarele proiecte de listare in care suntem implicati speram sa fie, de asemenea, de succes. Nu trebuie sa uitam colaborarea pe care am avut-o in desfasurarea celei de a doua runde de finantare cu colegii de Goldring, care au facut parte din sindicatul de intermediere, alaturi de noi”, a declarat Razvan Rat, Directorul General Adjunct al BRK Financial Group. „Semnalele pe care investitorii le trimit, cu consecventa in ultimul timp, confirma si consolideaza pozitia prioritara pe care sectorul agricol o ocupa intre alternativele investitionale. Aceasta aliniere de interese pentru agricultura dinspre zona economica si macroeconomica, pe de o parte, si piata de capital, pe de alta parte, transmite un mesaj optimist pentru agricultura si economia romaneasca. Proiectul Holde pentru piata de capital ne-a atras si convins in primul rand pentru ca reda, la scara micro, aceeasi convergenta de viziune si eforturi intre experti in sectorul agricol si, respectiv, profesionisti in investitii si management financiar – un plus important de valoare pentru viitorul si potentialul business-ului in sine. Ne bucuram sa vedem actiunile HAI la bursa si asteptam cu interes proiectele viitoare ale Holde Agri Invest”, a afirmat Virgil Zahan, Directorul General al Goldring. Capitalul social al Holde Agri Invest este de 43.069.796 lei, divizat in 43.069.796 actiuni, impartite in 2 clase de actiuni din care 37.242.621 actiuni ordinare (Clasa A) si 5.827.175 actiuni preferentiale (Clasa B). Vertical Group Seven detine 14,66% din toate actiunile Holde Agri Invest, iar diferenta de actiuni este detinuta de mai multe persoane fizice (62,76%) si persoane juridice (22,58%). 