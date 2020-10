ANI a lansat pe pagina de internet o secţiune dedicată alegerilor parlamentare

16:10

Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anunţat că în şedinţa de miercuri, 7 octombrie 2020, a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) s-a decis închiderea barurilor, cluburilor şi discotecilor din Capitală. Prefectul judeţului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir, a anunţat că în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă de miercuri s-a decis închiderea restaurantelor, cafenelelor, cluburilor şi discotecilor din 13 localităţi, unde incidenţa cazurilor de COVID-19 a depăşit 1,5 la mia de locuitori. Și în alte localități din țară activitatea culturală și în domeniul HoReCa a fost suspendată, după ce incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 a crescut în ultimele săptămâni. UPDATE 13.10.2020 ora 14.52 Braşov: Breasla Cârciumarilor va elabora un set de reguli pentru reducerea riscurilor de contaminare cu coronavirus în domeniul HoReCaAsociaţia "Breasla Cârciumarilor Braşoveni" va elabora un set de propuneri în privinţa modului prin care se pot reduce riscurile de contaminare cu noul coronavirus în domeniul HoReCa. Propunerile vor fi analizate atât de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Braşov, cât şi de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), s-a stabilit la o întâlnire a reprezentanţilor asociaţiei cu prefectul Mihai Cătălin Văsii şi directorul executiv al DSP Braşov, Andrea Neculau. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO UPDATE 12.10.2020 ora 21.27 Timiş: Se instituie obligativitatea purtării măştii în tot judeţul, în spaţiile publice deschise Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât în şedinţa extraordinară de luni seara că pe raza întregului judeţ Timiş se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice deschise, începând de marţi.Pentru 27 de localităţi în care rata de infectare cu SARS-CoV-2 a trecut de 1,5 la mia de locuitori, printre care şi Timişoara, sunt prevăzute măsuri suplimentare. Totodată, se suspendă activitatea barurilor, cluburilor şi discotecilor din interiorul clădirilor. UPDATE 12.10.2020 ora 20.34 Galaţi: CJSU a instituit purtarea obligatorie a măştii de protecţie în municipiul Galaţi şi alte cinci localităţi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Galaţi a hotărât, luni, că se instituie obligativitatea purtării permanente a măştii de protecţie în municipiul Galaţi şi alte cinci localităţi, unde incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile depăşeşte 1,5 la 1.000 de locuitori, informează Prefectura Galaţi."Începând cu data de 13.10.2020, de la ora 6,00, la nivelul municipiul Galaţi (1,87 cazuri la 1.000 de locuitori) şi comunele Iveşti (4,64), Cuca (4,24), Şendreni (1,96), Gohor (1,83) şi Vânători (1,58), în toate spaţiile publice, atât cele interioare, cât şi cele exterioare este obligatorie purtarea măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura", se arată în hotărârea CJSU Galaţi.De asemenea, activitatea restaurantelor şi cafenelelor în interiorul clădirilor din municipiul Galaţi şi cele cinci localităţi se suspendă până la data de 19.10.2020, inclusiv. UPDATE 12.10.2020 ora 19.20 Mureş: CJSU a decis suspendarea activităţii cu publicul în interiorul restaurantelor, cafenelelor şi cluburilor în 17 localităţi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Mureş a decis, luni, suspendarea activităţii cu publicul în interiorul restaurantelor, cafenelelor şi cluburilor, pentru următoarele şapte zile, după ce în Târgu Mureş, în oraşul Ungheni şi în 15 localităţi rurale a crescut numărul cazurilor de infecţie cu noul coronavirus, fiind depăşit pragul de 1,5/1.000 de locuitori.Începând din 14 octombrie, pe lângă restaurante, cafenele şi cluburi, CJSU Mureş a decis şi suspendarea activităţii restaurantelor şi cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, fiind permis accesul în incinta acestora doar pentru clienţii cazaţi. UPDATE 12.10.2020 ora 17.45 Galaţi: Reprezentaţiile Teatrului Dramatic 'Fani Tardini' rămân suspendate Reprezentaţiile rămân suspendate la Teatrul Dramatic 'Fani Tardini' Galaţi pentru că rata de infectare cu noul coronavirus SARS-CoV-2 se menţine peste pragul de 1,5 cazuri la mia de locuitori la Galaţi, au anunţat luni reprezentanţii instituţiei de cultură.Potrivit sursei citate, decizia menţinerii restricţiilor a fost luată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care iniţial suspendase activitatea teatrelor din municipiul Galaţi pentru o săptămână. UPDATE 12.10.2020 ora 16.56 Suceava: În Vatra Dornei şi Cacica se închid restaurantele, cafenelele, teatrele, iar masca e obligatorie în jurul şcolilor CJSU Suceava a decis în şedinţa de luni ca restaurantele, cafenelele, teatrele şi cinematografele din Vatra Dornei şi Cacica să-şi suspende activitatea, iar în proximitatea şcolilor va fi obligatorie purtarea măştii de protecţie, începând din 13 octombrie, a informat Instituţia Prefectului.Totodată, se suspendă activitatea operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia pariurilor şi loteriilor unde se eliberează bilet, cu respectarea regulilor de distanţare şi a măsurilor de siguranţă sanitară. UPDATE 12.10.2020 ora 16.27 Hunedoara: Restaurantele şi cafenelele din 37 de localităţi nu mai pot funcţiona în spaţiile interioare Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTORestaurantele, cafenelele şi sălile de jocuri de noroc din 37 de localităţi ale judeţului Hunedoara, între care se numără oraşele Vulcan, Aninoasa, Haţeg şi Petrila, nu mai pot funcţiona în spaţiile interioare din cauza creşterii numărului de cazuri de infectare cu COVID-19, în ultimele 14 zile, a anunţat luni Instituţia Prefectului.Hotărârea a fost luată luni de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) şi se aplică începând de marţi, 13 octombrie, localităţile vizate fiind cele în care incidenţa cumulată a persoanelor confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 trece peste pragul de 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori. UPDATE 12.10.2020 ora 15.40 Harghita: Numărul localităţilor în care CJSU a impus restricţii a ajuns la 15; activitatea localurilor în spaţii închise-interzisă Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Harghita a inclus, luni, municipiul Odorheiu Secuiesc şi comuna Mugeni pe lista localităţilor unde se impun măsuri de restricţie, întrucât rata de infectare este mai mare de 1,5 la o mie de locuitori.Cele două localităţi se alătură municipiului Miercurea Ciuc, oraşului Vlăhiţa şi comunelor Brădeşti, Cârţa, Ciumani, Dăneşti, Gălăuţaş, Mădăraş, Mihăileni, Păuleni Ciuc, Racu, Sânmartin şi Siculeni, unde au fost impuse restricţii săptămâna trecută.Purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului, Adrian Pănescu, a precizat că potrivit hotărârii CJSU, de luni seara până în data de 18 octombrie barurile, cafenelele, cluburile, discotecile şi alte localuri care au obiectul de activitate prevăzut în codul CAEN 5630 îşi suspendă activităţile cu publicul în spaţiile închise destinate servirii clienţilor. UPDATE 12.10.2020 ora 12.34 Peste 100.000 de lucrători din sectorul Cultură şi Mass-Media se află într-o situaţie dezastruoasă (MediaSind) Lipsa dialogului social cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din Cultură şi Mass-Media a generat situaţia dezastruoasă în care se află acum cei peste 100.000 de lucrători din sector, atrag atenţia reprezentanţii Federaţiei FAIR-MediaSind, care solicită Guvernului să nu distrugă acest important domeniu, adoptând măsuri extreme, precum închiderea totală a instituţiilor de cultură din cauza pandemiei.În acest context, Biroul Executiv Permanent al FAIR-MediaSind solicită organizarea unei întâlniri urgente cu ministrul Culturii şi cu factori decizionali din Guvern, pentru a identifica soluţii urgente pentru salvarea sectorului. UPDATE 12.10.2020 ora 12.32 Sălaj: Restaurante şi baruri închise în Zalău şi alte trei localităţi din judeţ din cauza COVID-19 Activitatea în interior pentru baruri, restaurante, cafenele şi săli de jocuri de noroc din Zalău, Hereclean, Carastelec şi Bănişor a fost suspendată începând de luni, după ce incidenţa cazurilor de COVID-19 cumulate la 14 zile a depăşit în aceste patru localităţi trei bolnavi la 1.000 de locuitori, potrivit reprezentanţilor Instituţiei Prefectului Sălaj. Portul măştii de protecţie a devenit obligatoriu încă de vineri, pe o rază de 100 de metri în jurul unităţilor de învăţământ, potrivit unei decizii a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Sălaj, care a intrat în vigoare în 9 octombrie. UPDATE 12.10.2020 ora 09.19 Bistriţa-Năsăud: Restricţii în trei comune cu incidenţă a cazurilor de COVID-19 de peste 1,5/1.000 locuitori Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Bistriţa-Năsăud a decis impunerea de restricţii în comunele Braniştea, Şieu Odorhei şi Ciceu Mihăieşti, unde incidenţa cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile, a depăşit 1,5 la 1.000 de locuitori. La Braniştea, restricţiile au intrat în vigoare de duminică, iar în celelalte două comune, de luni. Prin aceste măsuri adoptate de CJSU se restricţionează activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO UPDATE 10.10.2020 ora 15.11 Botoşani: Restaurantele, terasele şi sălile de jocuri din Dorohoi vor fi închise; şcolile intră în scenariul roşu Toate restaurantele, terasele şi sălile de jocuri din municipiul Dorohoi vor fi închise, începând de duminică, în urma creşterii alarmante a numărului de cazuri de COVID-19, a declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, prefectul judeţului Botoşani, Dan Nechifor. Potrivit acestuia, măsura a fost adoptată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Direcţiei de Sănătate Publică, după ce au fost înregistrate patru focare active de SARS-CoV-2, iar în ultimele 24 de ore au fost diagnosticate cu această boală 29 de persoane. UPDATE 9.10.2020 ora 16:56 Premierul a discutat cu reprezentanţii HORECA pe marginea unor noi măsuri fiscale de sprijinire a antreprenorilor din domeniu Premierul Ludovic Orban a avut, vineri, o nouă rundă de consultări cu reprezentanţii industriei HORECA, context în care s-a convenit analizarea unor noi măsuri fiscale pentru sprijinirea antreprenorilor din domeniu, în vederea diminuării efectelor crizei sanitare.Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Guvernului, discuţiile au vizat impactul deciziilor luate de autorităţi pentru combaterea răspândirii noului coronavirus, precum şi al măsurilor de sprijinire a sectorului HORECA, în contextul crizei sanitare. UPDATE 9.10.2020 ora 16:56 Toate şcolile din municipiul Bacău trec pe on-line 14 zile; restaurantele, barurile şi sălile de jocuri - închise Toate şcolile din municipiul Bacău vor funcţiona, începând de luni, 12 octombrie, doar în sistem on-line pentru următoarele 14 zile, potrivit unei decizii luată, vineri, de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Bacău.Tot în municipiul Bacău se suspendă, pe o perioadă de 14 zile, activitatea operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.De asemenea, se suspendă, pe o perioadă de 14 zile, activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare şi comercializare a produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice (restaurante, cantine, etc.) în spaţii interioare. Fac excepţie operatorii economici care desfăşoară activităţi de preparare şi comercializare a produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice care deserversc unităţile de cazare specializate cum sunt hoteluri, pensiuni, cămine, pentru persoanele cazate în unităţile respective. UPDATE 9.10.2020 ora 16:48 În Suceava se suspendă activitatea restaurantelor, cafenelor, teatrelor şi cinematografelor, iar masca va fi obligatorie în jurul şcolilor În municipiul Suceava, dar şi alte câteva oraşe şi comune, se suspendă, începând cu 10 octombrie, activitatea restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi se introduce obligativitatea purtării măştii de protecţie în proximitatea unităţilor de învăţământ, în contextul creşterii numărului cazurilor de infecţii cu SARS-CoV-2. Foto:(c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO UPDATE 9.10.2020 ora 15:01 Prahova: Restricţii privind localurile şi sălile de jocuri din Breaza, din cauza COVID-19 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Prahova a instituit restricţii pentru localurile şi sălile de jocuri de noroc din oraşul Breaza, ca urmare a creşterii numărului de cazuri în localitate a informat, vineri, Prefectura Prahova. UPDATE 9.10.2020 ora 11:11 Daniel Mischie (HORA): Vom cere ministrului Muncii reactivarea şomajului tehnic şi a măsurii de 41,5% Preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), Daniel Mischie, va avea vineri o întâlnire cu ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pentru a discuta situaţia industriei HoReCa, principalele solicitări vizând reactivarea şomajului tehnic şi a măsurii privind acordarea a 41,5% din salariul de bază angajaţilor care revin din şomaj tehnic."La întâlnirea cu doamna ministru este vorba despre reactivarea şomajului tehnic şi de câteva lucruri tehnice referitoare la Kurzarbeit, iar după închiderea şomajului tehnic reactivarea procedurii de 41,5%, măsuri active. Şi sunt destule lucruri tehnice: dacă un angajat poate beneficia de două măsuri în aceeaşi lună pe aceeaşi companie. Dar în principal reactivarea şomajului tehnic şi a măsurilor active de tipul 41,5%", a declarat vineri, pentru AGERPRES, Daniel Mischie. UPDATE 8.10.2020 ora 19:19 Sibiu: CJSU a decis închiderea localurilor din Bârghiş şi Boiţa şi obligativitatea purtarea măştii de protecţie Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) a hotărât, joi, că este obligatorie purtarea măştii de protecţie pe nas şi gură, în toate spaţiile publice deschise, începând de vineri, în localităţile Bârghiş şi Boiţa, unde vor fi închise saloanele de evenimente, restaurantele, barurile, cafenelele şi cluburile. UPDATE 8.10.2020 ora 18.45 CMBSU: Prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor ce nu se consumă în restaurante şi cafenele - permisă Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a decis, în şedinţa de joi, că prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor ce nu se consumă în restaurante şi cafenele este permisă.Potrivit unui comunicat al Instituţiei Prefectului - Municipiul Bucureşti, CMBSU a luat această decizie luând în considerare solicitările formulate de mai multe persoane fizice, operatori economici, respectiv instituţii de cultură de a se clarifica reglementările adoptate prin Hotărârea CMBSU nr.19 de marţi. UPDATE 8.10.2020 ora 16:43 Activitatea cafenelelor şi a restaurantelor, restricţionată la Târgovişte, Răzvad şi Văleni-Dâmboviţa Activitatea cu publicul a restaurantelor, cafenelelor şi operatorilor jocurilor de noroc în interiorul clădirilor va fi fost restricţionată, începând din 9 octombrie, în localităţile Târgovişte, Răzvad şi Văleni-Dâmboviţa, informează, joi, un comunicat al Instituţiei Prefectului Dâmboviţa. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO UPDATE 8.10. 2020 ora 15.57 Harghita: Barurile, discotecile, cluburile, jocurile de noroc- închise în Miercurea Ciuc şi 12 localităţi; masca-obligatorie în perimetrul şcolilor Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, a dispus, joi, închiderea, timp de două săptămâni, a barurilor, discotecilor, cluburilor şi operatorilor din domeniul jocurilor de noroc, în Miercurea Ciuc şi alte 12 localităţi, unde incidenţa cazurilor de infectare cu noul coronavirus este mai mare de 1,5 la mia de locuitori.Potrivit hotărârii CJSU, în perioada 9-23 octombrie, nu este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în baruri, cluburi şi discoteci în Brădeşti, Cârţa, Ciumani, Dăneşti, Gălăuţaş, Mădăraş, Miercurea Ciuc, Mihăileni, Păuleni Ciuc, Racu, Sânmartin, Siculeni şi Vlăhiţa. UPDATE 08.10.2020 ora 09.10 Sălaj: Purtarea măştii, obligatorie în preajma unităţilor de învăţământ şi program redus pentru baruri şi restaurante Purtarea măştii de protecţie devine obligatorie pe o rază de 100 de metri în jurul unităţilor de învăţământ, iar programul restaurantelor, barurilor şi sălilor de jocuri de noroc poate fi doar până la ora 24,00, potrivit unei decizii a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Sălaj, care intră în vigoare începând de vineri. UPDATE 07.10.2020 ora 22.38 Olt: Eveniment privat cu 200 de participanţi la un restaurant din Slatina, suspendat după intervenţia PoliţieiUn eveniment privat care avea loc miercuri seara la un restaurant din municipiul Slatina, cu participarea a aproximativ 200 de persoane, a fost suspendat după intervenţia poliţiştilor şi jandarmilor, iar cei care au încălcat normele privind distanţarea fizică şi protecţia individuală urmează a fi sancţionaţi, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt. UPDATE 07.10.2020 ORA 21.06 Angajaţii din industria HoReCa protestează în Piaţa VictorieiAngajaţii din domeniul HoReCA s-au adunat miercuri seara, începând cu ora 20:00, în Piaţa Victoriei, pentru a protesta faţă de decizia autorităţilor de a închide, la interior, restaurantele, barurile şi cafenelele. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO07.10.2020 ORA 20.08 Timiş: Purtarea măştii de protecţie va fi obligatorie şi în spaţiile publice deschise din 16 localităţi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Timiş, întrunit miercuri seara în şedinţă extraordinară, a decis, printre alte măsuri de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, şi obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţii publice închise şi deschise din 16 localităţi, timp de 14 zile. 07.10.2020 ORA 17.54 Constanţa: CJSU a decis să nu restricţioneze activitatea operatorilor economici Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Constanţa a decis miercuri că nu va fi restricţionată activitatea operatorilor economici, deşi incidenţa cazurilor de COVID-19 este peste 1,5 la mia de locuitori, însă vor fi adoptate anumite măsuri pentru localităţile Mangalia şi Cumpăna, informează Prefectura. 07.10.2020 ORA 17.06 Buzău: Noi restricţii în contextul pandemiei de COVID-19; măsuri speciale în comuna Verneşti Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Buzău a stabilit, miercuri, o serie de restricţii în contextul pandemiei COVID 19 la nivelul judeţului şi măsuri speciale, în comuna Verneşti, acolo unde incidenţa cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depăşit 1,5 cazuri la mia de locuitori. 07.10.2020 ORA 16.51 Tulcea: Noi recomandări pentru evitarea creşterii numărului de cazuri de infectări cu COVID-19 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) din Tulcea a decis, miercuri, să recomande populaţiei din patru localităţi, Grindu, Stejaru, Somova şi Jijila, noi măsuri pentru prevenirea apariţiei unor noi cazuri de infectare cu COVID-19. 07.10.2020 ORA 16.49 Suceava: Activitatea HoReCa se suspendă şi şcoala trece la scenariul roşu, în Pojorâta Activitatea HoReCa se suspendă în localitatea Pojorâta, şcoala trece la scenariul roşu, iar la sărbătorile religioase pot participa doar localnicii, după ce incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 din ultimele două săptămâni a depăşit 3 la mia de locuitori, a informat, miercuri, Prefectura Suceava, după şedinţa CJSU în care s-a luat această decizie. UPDATE 07.10.2020 ora 16.06 Barurile, cluburile, discotecile, jocurile de noroc şi cazinourile din Capitală - închise Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anunţat că în şedinţa de miercuri a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) s-a decis închiderea barurilor, cluburilor şi discotecilor din Capitală.Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOEl a afirmat într-o declaraţie de presă că s-a mai hotărât ca perimetrul exterior al unităţilor de învăţământ unde este obligatorie purtarea măştii de protecţie în intervalul orar 7,45 - 21,15, de luni până vineri, să fie redus de la 100 de metri la 50 de metri. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOPotrivit lui Gheorghe Cojanu, CMBSU a mai decis interzicerea jocurilor de noroc şi a cazinourilor, cu excepţia pariurilor şi loteriilor unde se eliberează bilet. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO"Barurile, cluburile şi discotecile nu erau precizate în această adresă (a DSP - n.r.). S-a constatat că posibilitatea de propagare e chiar mai mare în discoteci sau cluburi decât în cafenele şi restaurante, drept care prima hotărâre a fost în aplicarea articolului 6, punctul 11 din Anexa 3 la Hotărârea de Guvern 782/2020 - activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în baruri, cluburi şi discoteci nu este permisă în municipiul Bucureşti (...). A doua hotărâre este o hotărâre de modificare, şi anume au fost sesizări de la cetăţeni care stau foarte aproape de şcoli, ne-am gândit şi la copilaşi şi la părinţii lor că totuşi distanţa de 100 de metri impusă şi în alte judeţe este prea mare, ei pot să le aplice masca pe nas şi gură la o distanţă mai mică, drept care Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât ca această distanţă să fie micşorată la 50 de metri", a declarat Gheorghe Cojanu. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOÎn ceea ce priveşte a treia hotărâre, el a menţionat că, la propunerea a trei membri din CMBSU, a fost supusă atenţiei Comitetului interzicerea jocurilor de noroc şi a cazinourilor în Capitală, cu excepţia pariurilor şi loteriilor unde se eliberează bilet. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO"Aţi văzut - la loterie se păstrează distanţarea, unul se duce la ghişeu, pune numerele, altul aşteaptă afară, nu e o problemă de răspândire acolo", a spus Gheorghe Cojanu.Potrivit unui comunicat al Instituţiei Prefectului - Municipiului Bucureşti, transmis, miercuri, AGERPRES, "în aplicarea articolului 9 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. 782/2020, activitatea operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc inclusiv cazinouri, cu excepţia pariurilor şi loteriilor unde se eliberează bilet, cu respectarea regulilor de distanţare şi a măsurilor de siguranţă sanitară, nu este permisă în municipiul Bucureşti". Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOConform sursei citate, cele trei măsuri au fost adoptate având în vedere incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile, respectiv 1,86/1.000 locuitori în municipiul Bucureşti. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOPrefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anunţat că în şedinţa de miercuri a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) s-a decis închiderea barurilor, cluburilor şi discotecilor din Capitală. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOEl a afirmat într-o declaraţie de presă că s-a mai hotărât ca perimetrul exterior al unităţilor de învăţământ unde este obligatorie purtarea măştii de protecţie în intervalul orar 7,45 - 21,15, de luni până vineri, să fie redus de la 100 de metri la 50 de metri. UPDATE 07.10.2020 ORA 15.43 Prefectul judeţului Ilfov: Restaurantele, cafenelele, cluburile, discotecile din 13 localităţi se închid Prefectul judeţului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir, a anunţat că în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă de miercuri s-a decis închiderea restaurantelor, cafenelelor, cluburilor şi discotecilor din 13 localităţi, unde incidenţa cazurilor de COVID-19 a depăşit 1,5 la mia de locuitori. 07.10.2020 ORA 13.52 Noi restricţii impuse în municipiile Vaslui, Bârlad şi Huşi în contextul creşterii numărului de infectări cu SARS-CoV-2 Membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Vaslui au stabilit, miercuri, o serie de măsuri restrictive în contextul creşterii numărului de infectări cu noul coronavirus, în municipiile Vaslui, Bârlad şi Huşi. UPDATE 07.10.2020 ORA 14.12 TNB anulează toate spectacolele programate la sălile din interior Teatrul Naţional "I.L.Caragiale" anunţă anularea spectacolelor programate la toate sălile - Mare, Studio, Pictură, Atelier şi Mică - pentru următoarele două săptămâni, în urma Hotărârii nr 19 din 6 octombrie a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, informează instituţia de cultură într-un comunicat transmis AGERPRES. UPDATE 07.10.2020 ORA 13.25 Noi restricţii impuse în municipiile Vaslui, Bârlad şi Huşi în contextul creşterii numărului de infectări cu SARS-CoV-2 Membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Vaslui au stabilit, miercuri, o serie de măsuri restrictive în contextul creşterii numărului de infectări cu noul coronavirus, în municipiile Vaslui, Bârlad şi Huşi. UPDATE 07.10.2020 ORA 12.26 Şedinţă a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă; în discuţie - posibile noi restricţii Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în şedinţă, miercuri, pentru a discuta despre posibile noi restricţii. Pe ordinea de zi a şedinţei, programată de la ora 12,00, se numără propuneri de interzicere a activităţii în baruri, cluburi, discoteci; de închidere a activităţii operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv cazinouri, cu excepţia pariurilor şi loteriilor unde se eliberează bilet, cu respectarea regulilor de distanţare şi a măsurilor de siguranţă sanitară; de reducere a perimetrului exterior al unităţilor de învăţământ unde este obligatorie purtarea măştii de protecţie în intervalul orar 7,45 - 21,15, de luni până vineri, de la 100 de metri la 50 de metri, distanţă care va fi calculată de la poarta de acces în unitatea de învăţământ. 07.10.2020 ORA 12.20 Gheorghiu: Activitatea instituţiilor de spectacole din Bucureşti, Iaşi şi Vâlcea este suspendată; sănătatea - pe primul loc Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunţat miercuri că activitatea cinematografelor, a teatrelor şi a celorlalte instituţii de spectacole din Bucureşti, Iaşi şi Vâlcea este suspendată din cauza numărului mare de infectări raportate în ultima săptămână. 07.10.2020 ORA 11.31 Spectacolele programate în deschiderea Stagiunii 2020-2021 a Operei Naţionale Bucureşti se suspendă Spectacolele programate în deschiderea Stagiunii 2020-2021 a Operei Naţionale Bucureşti - "Tosca" de Giacomo Puccini, "Gala de Balet" şi "La Traviata" de Giuseppe Verdise -, programate joi, sâmbătă şi duminică, se suspendă, potrivit Hotărârii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, anunţă ONB. 07.10.2020 ORA 11.07 Bistriţa-Năsăud: Restricţii în două comune unde incidenţa cazurilor de COVID-19 a depăşit 1,5/1.000 locuitori Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Bistriţa-Năsăud a decis aplicarea de restricţii în comunele Şintereag şi Cetate, unde incidenţa cazurilor de COVID-19 a depăşit, în ultimele 14 zile, rata de 1,5 infectări la mia de locuitori, potrivit informaţiilor furnizate, miercuri, de Instituţia Prefectului. 07.10.2020 ORA 10.43 Ion Caramitru: Decizia de închidere a teatrelor - o măsură care trebuie luată ca atare; ne pică foarte prost Managerul Teatrului Naţional din Bucureşti (TNB), actorul şi regizorul Ion Caramitru, apreciază că decizia de închidere a teatrelor, anunţată marţi seară de prefectul Capitalei, este "o măsură care trebuie luată ca atare"."Ce pot să spun mai mult decât ce ne-au spus autorităţile şi, mai mult decât atât, faptul că această interdicţie apare după ce ea fusese teoretic anunţată de mai mult vreme, cum că dacă rata de infectare depăşeşte 1,5 la mia de locuitori, atunci vor urma interdicţii. Iată că a venit şi noi trebuie să ne supunem, nu avem încotro. Este, după părerea mea, o măsură care trebuie luată ca atare. Nouă ne pică foarte prost, nu numai ca artişti, care nu pot să-şi practice meseria, cât şi ca instituţie, care nu poate să-şi apropie publicul în continuare, să producă venituri proprii, care este una din obligaţiile sine qua non a funcţionării noastre, şi dispariţia din ecuaţia zilnică a artei interpretative lasă urme greu de acoperit ulterior", a declarat Ion Caramitru pentru AGERPRES. 07.10.2020 ORA 09.56 Cristian Şofron (Teatrul Odeon): Închiderea sălilor de spectacole, un coşmar; ce se întâmplă cu teatrele parcă este şi mai şi Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Închiderea teatrelor şi a sălilor de spectacole este "un coşmar", mai ales că decizia a fost luată de pe o zi pe alta, a afirmat, miercuri, pentru AGERPRES, Cristian Şofron, managerul Teatrului Odeon."E un coşmar, aşa cum este un coşmar ce se întâmplă cu noi toţi, iar ce se întâmplă cu teatrele parcă este şi mai şi. Este halucinant să închizi de pe o zi pe alta teatrele, este imposibil să deschizi de pe o zi pe alta teatrele. Aproape că sunt fără cuvinte, sunt lucruri aproape de neînţeles", a declarat Cristian Şofron pentru AGERPRES. * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.