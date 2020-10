SUA. Un afroamerican cere despăgubiri de un milion de dolari după ce a fost escortat pe jos, cu o funie, de către doipoliţişti călare

17:15

Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat că ar aduce un plus dacă ar fi pe lista partidului la scrutinul din 6 decembrie pentru că are experienţă guvernamentală şi are rezultate bune, cum ar fi creşterea economică, a fost lider al formaţiunii şi a reuşit să formeze o echipă. Dăncilă a adăugat că Liviu Dragnea, aflat în închisoare, a discutat cu lideri din Teleorman astfel încât ea să nu se regăsească pe listele PSD