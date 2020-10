7 milioane de oameni au murit în 2020 de foame. Câți au decedat de COVID-19

15:20

Bucureștiul a depășit rata de 3 la mia de locuitori și a intrat în scenariul roșu. În aceste condiții, din cauza numărului mare de infectări se pune întrebarea dacă orașul se va închide sau nu. […] The post Bucureștiul a intrat în scenariul roșu. Se va închide sau nu Capitala? Anunțul făcut de Virgil Guran. „Se iau în calcul restricții majore” appeared first on Cancan.ro.