Fotbal: Germania, ţinută în şah de Elveţia în Liga Naţiunilor; Ucraina, victorioasă în faţa Spaniei

20:00

Uniunea Europeană a propus pentru următoarea programare un pachet de politici extrem de îndrăzneţ iar pentru România reprezintă o oportunitate majoră această abordare, a declarat, marţi, Bogdan Alecu, director general adjunct al Autorităţii de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM-PNDR)."Consider că, pentru următoarea programare, UE a propus un pachet de politici extrem de îndrăzneţ, dar acest lucru nu ar trebui să ne sperie. Consider că, în momentul de faţă, pentru România este o oportunitate majoră această abordare a Uniunii Europene. Practic, din strategia pentru biodiversitate (Green Deal) şi strategia "De la fermă la furculiţă", ţintele propuse până în anul 2030 vizează reducerea cu 50% a pesticidelor chimice, reducerea pierderilor de nutrienţi cu cel puţin 50%, reducerea cu 50% a vânzărilor de substanţe antimicrobiene pentru animale şi în acvacultură, dar şi creşterea cu cel puţin 25% a suprafeţelor utilizate pentru agricultura ecologică raportate la suprafeţele agricole totale din UE de acum şi revenirea la elemente de peisaje bogate şi diversitate cu cel puţin 10% din suprafaţa agricolă", a precizat Bogdan Alecu la webinarul "Raportarea României la strategiile UE în agricultură".În opinia sa, pentru îndeplinirea acestor obiective, abordarea trebuie să rămână echilibrată, pentru a nu crea ulterior prin politici "agresive" în aceste domenii probleme de securitate alimentară sau de natură socială prin scăderea producţiei agricole sau creşterea preţului alimentelor, cu efect direct asupra consumatorilor şi a economiei.În ceea ce priveşte componentele de mediu, directorul general adjunct al AM- PNDR susţine că este nevoie de o abordare mai realistă a conservării acestora, care să integreze în mod efectiv acest domeniu cu aspecte relevante legate de dezvoltarea economică şi socială a zonelor vizate.Cele mai importante procese de politici publice din UE pentru următoarea programare sunt: De la Fermă la Furculiţă (Farm To Fork), Pactul Verde European (Green Deal) şi Politica Agricolă Comună (PAC) - Planul Naţional Strategic.În opinia oficialului AM-PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii, Green Deal va fi cea mai importantă politică pentru această perioadă de programare, restul politicilor fiind oarecum în urma acesteia şi interconectate între ele. "În ceea ce priveşte strategia "De la Fermă la Furculiţă şi obiectivele prezentate mai devreme, CE s-a angajat ca până la sfârşitul acestui an să trimită fiecărui stat membru o analiză a situaţiei actuale faţă de ţintele propuse. Să vă dau un exemplu: se ia un barem de pesticide, valabil pentru toate statele membre, dar în cazul României utilizarea pesticidelor, cel puţin în ultimii 30 de ani a fost destul de minimală pe terenurile agricole şi aici nu am avea o problemă. Ceea ce ne interesează pe noi mai mult este creşterea cu cel puţin 25% a suprafeţelor utilizate pentru agricultura ecologică. Dacă de multe ori s-a spus că în ultimii ani agricultura ecologică a avut un boom în România, şi aşa este dacă ne uitam pe cifre, dar nu este chiar ceea ce ne dorim, pentru că este un deziderat mai mult pentru fermele mici", a explicat Alecu.Legat de Politica Agricolă Comună, reprezentantul AM-PNDR a subliniat că în bugetul UE pentru perioada următoare este prevăzut ca minimum 40% din bugetul alocat fiecărui stat membru să contribuie la obiective de mediu şi combaterea schimbărilor climatice, astfel că România se află în faţa unor oportunităţi pe care ar trebui să le fructifice cât mai bine.Potrivit sursei citate, România are o alocare din FEGA, pe pilonul I - plăţi directe, de aproximativ 13,5 miliarde de euro, cu un miliard de euro mai mult comparativ cu perioada actuală 2014-2020 (12,3 miliarde de euro). Pe pilonul II, din FEADR, respectiv pentru politicile de dezvoltare rurale, are prevăzută o sumă de peste 6,7 miliarde de euro, faţă de cele 8 miliarde de euro alocaţi perioadei 2014 - 2020. "Aceste cifre sunt strict alocările europene dar pentru FEADR se va adăuga partea de cofinanţare a statului membru. Noi avem încrederea şi credem că vom ajunge cu contribuţia ţării noastre, pe lângă cei 6,7 miliarde de euro, la o alocare egală cu cea a perioadei actuale pentru perioada 2021 - 2027", a adăugat Bogdan Alecu.Asociaţia Eco Ruralis împreună cu Federaţia Asociaţiilor Apicole din România - Romapis au organizat marţi webinarul cu tema "Raportarea României la strategiile UE în agricultură". AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)