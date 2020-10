Mihai Stoichiță revine cu explicații după ce l-a înjurat ca la ușa cortului pe Adrian Mutu!

18:30

Ioana Daniela Goran a încercat să fure mai multe articole vestimentare dintr-un supermarket din Constanța, însă, ea a fost prinsă de agenții de pază. Aceștia din urmă au găsit asupra femeii o pereche de colanți, […] The post Explicația de necrezut a unei hoațe din Constanța după ce a fost prinsă la furat: “Nu pot rezista la haine de firmă”. Decizia luată de judecător appeared first on Cancan.ro.