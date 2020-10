Horoscop 14 octombrie 2020, cu Camelia Pătrășcanu. Balanţele scapă de ceva care le stătea pe cap, Vărsătorii au o zi cu belşug

22:00

Cel mai mare retailer on-line a anunţat că data la care va organiza în acest an "Black Friday" va fi 13 noiembrie. În acea zi, timp de 24 de ore, sute de mii de articole vor fi la reduceri iar promoţiile se anunţă şi în acest an spectaculoase. Pandemia îşi va spune cuvântul în ceea ce priveşte vânzările din acest an. Unii specialişti văd o prăbuşire a pieţei, alţii cred că românii au resurse la saltea pe care le vor cheltui în "Vinerea Neagră"