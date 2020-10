Caz șocant în Botoșani. Un pompier și-a bătut soția însărcinată și a amenințat-o cu un cuțit. Autoritățile au intervenit în forță

23:40

După ce a fost „luată în vizor” de Andreea Tonciu, Roxana Nemeș și-a scos iubitul la plimbare, chiar cu limuzina despre care bruneta a spus că valorează cât tenișii ei, adică 3.000 de euro. Pe […] The post “Aroganța” Roxanei Nemeș după ce a fost luată în vizor de Andreea Tonciu. A ieșit la plimbare cu iubitul în mașina despre care sexy-bruneta spunea că ar costa 3000 €, cât tenișii ei appeared first on Cancan.ro.