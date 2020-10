Irlanda de Nord impune cele mai stricte măsuri din Regatul Unit împotriva COVID-19. Care sunt acestea

13:40

După ce s-au tachinat săptămâni întregi în “Asia Express”, Florin Ristei și Carmen Grebenișan fac echipă în bucătăria “Chefi la cuțite”. Miercuri seară, de la 20.30, la Antena 1, cei doi vin chitiți să obțină cel puțin două cuțite. “Eu am mai fost aici, am și gătit, dar atunci am luat un singur cuțit, de […]