VIDEO Orban: HG privind prelungirea stării de alertă, pe ordinea de zi a şedinţei de guvern

13:40

Principala problemă a Bucureştiului este pulberea de praf, consideră primarul reales al Sectorului 3, Robert Negoiţă, care susţine că în sectorul pe care-l manageriază nu a fost diminuat spaţiul verde şi că orice afirmaţie în acest sens reprezintă o "dezinformare"."Haideţi să definim ce înseamnă 'spaţiu verde'. Spaţiul verde nu înseamnă pământ, dimpotrivă, acolo unde nu este vegetaţie pământul este cât se poate de "negativ", în sensul în care atunci când plouă se face noroi şi când nu plouă se face praf. Iar principala problemă a Bucureştiului este pulberea de praf. Noi am crescut permanent suprafaţa verde din Sectorul 3, aşa că, cine face vorbire despre diminuarea spaţiului verde din Sectorul 3 dezinformează", declară Negoiţă, într-un interviu acordat AGERPRES.El şi-a exprimat speranţa că va avea o colaborare bună cu primarul general ales al Capitalei, Nicuşor Dan.De asemenea, edilul Sectorului 3 face referire şi la proiectele pe care le-a început şi pe care vrea să le finalizeze cât mai repede, cum ar fi parcul acvatic din Pantelimon sau reabilitarea Halei Laminor.În ceea ce priveşte o posibilă revenire în PSD, Negoiţă spune că nu exclude nicio variantă."În acest moment, nu exclud nicio variantă. Nicio variantă! Avem patru ani în faţă şi trebuie să găsim o variantă să facem treabă în aceşti ani. La altceva n-am timp să mă gândesc", afirmă Robert Negoiţă. AGERPRES: Pe 28 septembrie, după alegerile locale, aţi transmis un mesaj în care l-aţi felicitat pe Nicuşor Dan, dorindu-i un mandat "plin de rezultate bune, deoarece Bucureşti are nevoie de foarte multe schimbări în bine". Care credeţi că va fi relaţia dumneavoastră cu noul edil general, având în vedere că proveniţi din partide politice diferite?Robert Negoiţă: În primul rând, sper. Cu credinţa nu stau eu atât de bine. Am speranţa că vom avea o colaborare bună. Şi eu sunt la fel de independent ca şi dumnealui, aşa că nu văd care să fie problema.AGERPRES: Care sunt proiectele pentru care vreţi să cereţi susţinerea Primăriei Capitalei?Robert Negoiţă: Sunt multe, dar în primul rând să nu ne blocheze, să nu ne pună "beţe în roate". Adică să dea avizele de care avem nevoie, autorizaţii de la municipalitate. Şi a doua etapă evident că este să vedem ce proiecte putem să facem în care şi noi să-i sprijinim pe ei. E o chestiune de colaborare şi de sprijin reciproc pentru că, până la urmă, deservim aceiaşi cetăţeni. Cetăţenii din sectorul 3 aparţin atât de primăria de sector, dar şi de Primăria Generală, evident, pe atribuţii diferite. Dar lucrurile ar merge mult mai bine dacă am conlucra, dacă am colabora mai bine.AGERPRES: Vă temeţi de blocarea unor proiecte? Aţi avut astfel de experienţe neplăcute în trecut?Robert Negoiţă: Da, dacă nu le aveam, nu vorbeam despre ele. Da, am fost foarte mult blocat în ultimii ani. Foarte mult! Dar nu mai contează: "Viii cu viii, morţii cu morţii".AGERPRES: Aţi trecut prin experienţa îmbolnăvirii cu COVID-19. În contextul creşterii cazurilor de îmbolnăvire, care sunt măsurile pe care intenţionaţi să le luaţi sau pe care le susţineţi, pentru a preveni răspândirea epidemiei?Robert Negoiţă: Tot ce prevede legea. Am trecut prin chestiunea asta. Vestea proastă este că probabilitatea este mare să trecem cu toţii. Până va apărea vaccinul, probabil că va mai trece ceva timp. Evident că preocuparea noastră trebuie să fie aceea de a încetini răspândirea acestui virus pentru a ne pregăti mai bine, pentru a apărea vaccinul. Facem tot ce ne cer cei care decid pe această zonă. Respectăm prevederile "scenariului roşu".AGERPRES: În timpul campaniei electorale, aţi fost suspendat din funcţia de primar. În ce fel v-a afectat acest lucru?Robert Negoiţă: A fost cea mai neagră perioadă a existenţei mele. Adică stăteam în spital, cu branule în mână, cu perfuzii, iar ei nu aveau altă treabă decât să mă suspende şi să încerce să facă nenorociri. Nişte ticăloşi! Am speranţa că vor plăti pentru nenorocirile pe care le-au făcut şi pe care au vrut să le facă. Nişte maxim ticăloşi, nişte oameni mici, pentru că nu e vorba de mine, ci de aproape jumătate de milion de cetăţeni care locuiesc în Sectorul 3 şi care au nevoie să beneficieze de serviciile primăriei.AGERPRES: În Consiliul local al Sectorului 3, Alianţa USR PLUS a obţinut 9 mandate, iar PNL - 7. Pe de altă parte, PSD are 8 mandate, Pro Bucureşti 2020 - 5, iar PMP - 2 mandate. Veţi încerca să obţineţi o majoritate care să vă susţină? Cu cine intenţionaţi să negociaţi?Robert Negoiţă: Cu toată lumea. Nu exclud pe nimeni de pe lista celor cu care vreau să am discuţii pentru a forma o majoritate cu care să facem treabă, pentru că nu este pentru mine sau pentru un partid. Discutăm despre acelaşi Sector 3 şi cetăţeni au aşteptări să se facă treabă în următorii patru ani. Depinde de noi să avem inteligenţa necesară pentru a răspunde aşteptărilor dumnealor.AGERPRES: Dacă nu veţi reuşi să obţineţi o majoritate, cum credeţi că vă veţi desfăşura proiectele?Robert Negoiţă: Cum pot. Fac ce pot în limita prevederilor legale.AGERPRES: V-aţi gândit cine va fi viceprimar, de la ce formaţiune?Robert Negoiţă: Nu. Acesta este atributul Consiliului Local. Să se formeze Consiliul şi va decide cine sunt viceprimarii. Eu colaborez cu oricine este de bună credinţă. Dacă e de rea credinţă, aia e, să fie sănătos, se va exclude singur!AGERPRES: Aveţi în vedere o revenire în PSD, inclusiv pentru a obţine sprijinul necesar la nivelul Consiliului Local?Robert Negoiţă: În acest moment nu exclud nicio variantă. Nicio variantă! Avem patru ani în faţă şi trebuie să găsim o variantă să facem treabă în aceşti ani. La altceva n-am timp să mă gândesc.AGERPRES: Aţi avut după alegerile locale o întâlnire cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu. Aţi mai vorbit de atunci?Robert Negoiţă: Da, evident că am mai vorbit. Şi repet: nu exclud pe nimeni de pe lista celor cu care am să discut şi am să fac întâlniri, în ideea pe care am menţionat-o şi anume să creăm premisele să facem treabă în Sectorul 3 în următorii patru ani.AGERPRES: Când spuneţi "nimeni" vă referiţi şi la Pro România, la alte partide?Robert Negoiţă: Dacă am zis nimeni... Nimeni relevant!AGERPRES: Aţi anunţat intenţia de a construi un pasaj subteran pe sub Bulevardul Unirii, cu o parcare subterană de peste 3.000 de locuri, astfel încât partea de la suprafaţă să devină pietonală. Mai multe şedinţe de Consiliu Local Sector 3, în care acest proiect a figurat pe ordinea de zi, nu au avut cvorum? Veţi renunţa la acest proiect?Robert Negoiţă: Nu, nu e momentul să renunţ. Am să renunţ în momentul în care îmi dau seama că nu am susţinere în Consiliu. Să sperăm că nu va fi cazul.AGERPRES: Care este stadiul parcului acvatic din Pantelimon? Când va fi finalizat şi cum va arăta acesta?Robert Negoiţă: Structura este gata sută la sută, 99 %, să zic. Am început la partea de reţele, partea de ventilaţie, cu partea de faţade. Sper ca până în primăvară să îl avem gata. Nu e uşor, dar dacă Dumnezeu ne ţine sănătoşi şi nu avem piedici mari, vom reuşi.AGERPRES: Care este stadiul reabilitării Halei Laminor? Ce va însemna aceasta pentru cetăţenii Sectorului 3?Robert Negoiţă: 95 %. Înseamnă mult pentru tot ce înseamnă comunitatea Sector 3, în primul rând ca semnal. Iată o investiţie făcută de Primăria Sectorului 3! Din economii am reuşit să facem o investiţie semnificativă, ceva mare, relevant şi cu impact economic. Avem proiecte foarte mari începute şi consider că trebuie să le finalizăm.AGERPRES: Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru a reduce cantitatea de gunoi care ajunge la groapă şi pentru a intensifica procesele de colectare selectivă şi de reciclare? Ce obiective aveţi în acest domeniu?Robert Negoiţă: În primul rând, devierea de la groapă în Sectorul 3 este undeva de 65 % în acest moment. Şi încercăm să depăşim procentul de 90%. Sunt multe acţiuni care trebuie întreprinse, de la conştientizarea cetăţenilor până la infrastructură, dotări, organizare. Sunt foarte multe aspecte. Este un standard foarte ambiţios, un obiectiv foarte ambiţios acela de a devia peste 90 % de la groapă. Dar în general ne-au ieşit proiectele, şi să sperăm că nu vom avea piedici mari.AGERPRES: De-a lungul ultimilor ani, în sector s-au realizat lucrări controversate, care pe de o parte au crescut numărul locurilor de parcare şi au extins porţiunea de carosabil, pe de altă parte au diminuat suprafaţa de spaţiu verde din jurul blocurilor. Intenţionaţi să continuaţi astfel de lucrări, mai ales în condiţiile în care noul primar general a declarat că doreşte să protejeze spaţiile verzi?Robert Negoiţă: Haideţi să definim ce înseamnă "spaţiu verde". Spaţiul verde nu înseamnă pământ, dimpotrivă, acolo unde nu este vegetaţie pământul este cât se poate de "negativ", în sensul în care atunci când plouă se face noroi şi când nu plouă se face praf. Iar principala problemă a Bucureştiului este pulberea de praf. Noi am crescut permanent suprafaţa verde din Sectorul 3, aşa că, cine face vorbire despre diminuarea spaţiului verde din Sectorul 3 dezinformează.AGERPRES: Care este datoria Sectorului 3 în acest moment? Cu cât a crescut în ultimii 4 ani şi la ce au fost folosiţi banii?Robert Negoiţă: Nu ştiu exact cum stă. Nici nu ştiu dacă a crescut sau a scăzut în ultimii patru ani, dar ştiu că am închis nişte credite foarte neperformante, cu dobânzi de peste 10%, chiar peste 12%. Şi acum avem undeva nişte dobânzi la 3%, adică nişte credite mult mai performante. Aceasta instituţie este foarte credibilă, am construit-o şi administrat-o foarte sănătos.AGERPRES: Cum vi s-a părut această campanie electorală atipică în situaţie de pandemie?Robert Negoiţă: Ca orice campanie: multă minciună, multă dezinformare, dar a fost cu atât mai greu cu cât, fiind independent, adică mergând pe propriul drum, am fost prins între tunurile de fals, minciună, dezinformare. Au fost mai multe...AGERPRES: La preluarea unui nou mandat, ce le transmiteţi celor care v-au ales?Robert Negoiţă: Avem patru ani în faţă, depinde de fiecare dintre noi să facem ca Sectorul 3 să arate mai bine, să fie mai curat şi să-l transformăm împreună într-o zonă care să fie invidiată de către ceilalţi.***Judecătoria Sectorului 3 a dispus, la sfârşitul săptămânii trecute, validarea lui Robert Negoiţă (Pro Bucureşti 2020) în funcţia de primar.La alegerile locale din 27 septembrie, la Sectorul 3, Robert Negoiţă, candidatul Alianţei Pro Bucureşti 2020, a câştigat cu 43,74%, adică un număr de 58.786 voturi, iar Adrian Moraru, candidatul susţinut de PNL şi Alianţa USR PLUS, a obţinut 28,48%, reprezentând 38.279 de voturi.