alegeriSUA În lipsa dezbaterii, duel televizat la distanţă între Trump şi Biden

14:30

Preşedintele Federaţiei Române de Baschet, Horia Păun, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că nu se ia în discuţie amânarea sau anularea turneelor preliminare ale Cupei României la baschet masculin, programate între 17 şi 22 octombrie, ca urmare a cazurilor de COVID-19 depistate la trei dintre echipele participante, CSU Sibiu, U-BT Cluj şi CSO Voluntari."Aşteptăm rezultatele anchetelor epidemiologice şi apoi vom vedea. Însă în mod normal Cupa României trebuie să se joace. Nu se ia în discuţie să nu se mai dispute Cupa României din cauza testelor pozitive la COVID-19. Acum aşteptăm să vedem ce recomandări vor da Direcţiile de Sănătate Publică. Azi toţi jucătorii de la toate echipele se testează şi aşteptăm rezultatele. Dacă testele sunt negative, fiecare echipă va folosi jucătorii pe care îi are la dispoziţie, pentru că fiecare are o listă de 18 jucători. Aşa este protocolul, aşa sunt regulamentele noastre făcute", a spus Păun pentru AGERPRES."Referitor la echipele respective (n.r. - care au cazuri de COVID-19), Direcţia de Sănătate Publică va hotărî dacă ele au dreptul să participe la competiţie sau nu. Nu suntem noi în măsură să luăm decizii pe o speţă medicală, una care nu e de competenţa noastră. Totul depinde de rezultatele anchetelor epidemiologice, în funcţie de ele se va şti dacă echipele vor avea permisiunea să participe la competiţie. Dacă e vreo echipă care nu participă din motiv de coronavirus, atunci ea pierde prin forfait tehnic, adică neprezentare şi 2-0. Dar competiţia merge mai departe, fără discuţii", a adăugat el.Preşedintele a menţionat că persoanele de la cele trei cluburi care au fost depistate pozitiv la coronavirus se simt bine, fiind izolate la domiciliu."Noi am luat legătura şi am discutat cu fiecare echipă şi nu sunt decât cele trei care au participat la turneul de la Sibiu cu teste pozitive. Din ce am discutat cu reprezentanţii celor trei echipe, cei infectaţi cu COVID-19 sunt toţi bine. Am înţeles că niciunul nu este la spital, toţi sunt acasă, în izolare", a explicat Păun."Momentan nu am fost informat de cazuri de coronavirus la feminin. Sperăm să nu fie cazul. Competiţia feminină se reia la finalul lunii şi abia înainte de a începe cu câteva zile se vor face teste. Atunci putem să ne facem o idee mai clară asupra situaţiei epidemiologice", a mai afirmat preşedintele FRB.Trei dintre cele patru echipe participante la Memorialul ''Elemer Tordai'' de la Sibiu (în perioada 7-8 octombrie ), CSO Voluntari, CSU Sibiu şi U-BT Cluj, au cazuri pozitive de coronavirus în loturi. Astfel, CSO Voluntari a anunţat 9 cazuri, CSU Sibiu 2 cazuri, iar U-BT Cluj 8 cazuri.În perioada 17-22 octombrie sunt programate meciurile din turneele preliminare ale Cupa României la baschet masculin, ediţia 2020-2021. În Grupa A (Arena de Baschet - Bucureşti) urmează să evolueze formaţiile U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, Dinamo-Ştiinţa Bucureşti, BCMU FC Argeş Piteşti şi CSM Galaţi, iar în Grupa C (la Sibiu), echipele BC CSU Sibiu, SCM Timişoara, CSO Voluntari şi CSM Tg. Jiu. În Final 8 se vor califica primele două clasate din fiecare serie preliminară, precum şi cele mai bune două echipe de pe locurile 3.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)