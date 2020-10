Coșmarul prin care a trecut Roxana Butnaru. A fost bătută cu bestialitate și aruncată la gunoi de iubitul traficant

13:10

Alexandru Rafila a vorbit despre încurcătura legată de calculul incidenței, după ce, au fost anunțat în mediul public două valori diferite. Acesta a explicat care a fost elementul ce a dus la necoordonarea între cele […] The post Alexandru Rafila, despre eroare Institutul Național de Sănătate Publică. Ce element a condus la rezultatul greșit appeared first on Cancan.ro.