VIDEO Boloş: Guvernul a suplimentat bugetul pentru achiziţia de tablete şcolare cu 50 de milioane de euro

17:30

Actriţa Anya Taylor-Joy va prelua ştafeta de la Charlize Theron şi va interpreta personajul Furiosa într-un prequel al filmului "Mad Max: Fury Road" (2015), pe care îl pregăteşte regizorul George Miller, relatează EFE.Mai multe site-uri americane au dezvăluit marţi că "Furiosa" va fi titlul acestui film de acţiune prin care Miller revine la universul post-apocaliptic din franciza "Mad Max" şi în care vor mai juca actorii Chris Hemsworth (interpretul personajului Thor din universul Marvel) şi Yahya Abdul-Mateen II (cunoscut din "Watchmen" şi "The Trial of the Chicago 7").George Miller va regiza şi va semna scenariul viitorului film. Cineastul australian a regizat primele trei filme din saga "Mad Max", cu Mel Gibson ca protagonist: "Mad Max" (1979), "Mad Max 2" (1981) şi "Mad Max Beyond Thunderdome" (1985).Însă marele său succes a venit trei decenii mai târziu odată cu "Mad Max: Fury Road", un film halucinant şi spectaculos, care a fascinat atât publicul cât şi criticii de specialitate şi care a câştigat şase premii Oscar (din zece nominalizări).Cu Charlize Theron şi Tom Hardy ca protagonişti, "Mad Max: Fury Road" prezenta frenetica fugă în deşert a personajului Furiosa şi a unui grup de femei care se răzvrătesc împotriva stăpânului lor.Succesul obţinut de Miller cu "Mad Max: Fury Road", un film ce a abordat teme ca feminismul şi a avut scene de acţiune care au ţinut publicul cu sufletul la gură, a suscitat tot felul de zvonuri privind eventuale continuări ale acestei pelicule, confirmate odată cu anunţarea acestui prequel dedicat personajului Furiosa. Filmul va spune povestea originilor Furiosei, înainte ca ea sa facă echipă cu personajul Max Rockatansky (jucat de Tom Hardy) în "Mad Max: Fury Road".Anya Taylor-Joy, actriţa din "Glass", o înlocuieşte pe Charlize Theron în rolul personajului renegat ce a reprezentat o forţă notabilă în lupta lui Max pentru supravieţuire în deşert. Anya Taylor-Joy, în vârstă de 24 de ani, este una din revelaţiile cinematografiei americane, după ce a debutat în filmul horror "The Witch" (2015) şi a jucat în lungmetrajul lui M. Night Syamalan "Split" (2016).Cu origini spaniole şi engleze din partea mamei şi scoţiano-argentiniene din partea tatălui, tânăra actriţă a fost văzută recent în "Glass" (2019), o continuare a filmului "Split", dar şi în serialul "Peaky Blinders" şi în noul film din seria X-Men "The New Mutants" (2020).AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Bădescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Anya Taylor-Joy/Facebook