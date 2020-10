O femeie din SUA câștigă mii de dolari lunar după ce își vinde lenjeria purtată

15:30

Andreea Bălan a lansat un atac dur la adresa lui George Burcea. Artista a fost întrebată, în cadrul unui interviu, ce anume detestă la ceilalți oameni și a răspuns, fără nicio reținere, că nu tolerează […] The post Andreea Bălan, atac dur la adresa lui George Burcea. Ce a spus artista, despre fostul soț: „Minciună și nedreptate” appeared first on Cancan.ro.