Preşedintele Iohannis - joi şi vineri, la reuniunea Consiliului European

Preşedintele american, Donald Trump, a criticat miercuri decizia reţelelor sociale Twitter şi Facebook de a limita distribuirea unui controversat articol despre legăturile dintre adversarul său democrat la alegerile prezidenţiale, Joe Biden, şi o companie din domeniul gazelor naturale din Ucraina suspectată de corupţie care l-a avut angajat pe fiul acestuia, scriu Reuters şi AFP."Este atât de groaznic că Twitter şi Facebook au retras au articol de corespondenţa - arma crimei - legată de Joe Biden adormitul şi fiul său, Hunter, din New York Post", a declarat el pe Twitter , adăugând că nu există "nimic mai rău decât un responsabil politic corupt". So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020 Cele două reţele sociale, care au pus sub semnul întrebării veridicitatea informaţiilor şi au criticat modul în care au fost obţinute, au limitat vizibilitatea articolului din cotidianul conservator. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)