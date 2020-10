Dr. Laszlo Lorenzovici: ”Știți câte cancere nu au mai fost diagnosticate la timp? Blocarea sistemului de sănătate face mai multe victime decât COVID”

23:20

Situație incredibilă în Liga Națiunilor. Antrenorul cu portarii al echipei naționale a Bosniei și Herțegovinei, Goran Brasnic, a fost trecut pe foaia oficială de joc pentru meciul cu Polonia. Acesta are 47 de ani. Bosnia and Herzegovina have named goalkeeping coach Goran Brasnic on their bench for tonights game vs Poland. Hes 47-years-old and hasnt […]