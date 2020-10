Studiu îngrijorător făcut de Universitatea din București! Coronavirusul rămâne trei ore pe pâinea neambalată din magazine

22:30

Sânziana Negru a încălcat o proprietate privată din dorința de a realiza câteva fotografii splendide, însă, un martor a sunat la 112 și vloggerița s-a ales cu o amendă. Într-o postare făcută publică, vedeta a […] The post Sânziana Negru, amendată după ce a fost prinsă în flagrant delict: “Au apărut vreo patru polițiști”. Ce lege a încălcat vloggerița appeared first on Cancan.ro.