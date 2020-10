Coronavirus: Percheziţii la ministrul sănătăţii francez în ancheta privind gestionarea crizei sanitare

12:00

Arthur M. Schlesinger Jr. a fost un reputat istoric şi influent intelectual al secolului XX.S-a născut la 15 octombrie 1917, în Columbus, statul Ohio. Tatăl său, Arthur M. Schlesinger a fost, la rândul său, un istoric distins, reprezentând un model pentru fiul său, al cărui nume iniţial a fost Arthur M. Bancroft Schlesinger, pentru ca ulterior să poarte numele Arthur M. Schlesinger Jr, potrivit www.historians.org.Arthur Schlesinger a predat la Universitatea de stat din Ohio şi la Universitatea Iowa, pentru ca în 1924 să accepte un post la Universitatea Harvard, drept pentru care fiul său, Arthur Schlesinger Jr, avea să îşi petreacă următorii 37 de ani în Cambridge, statul Massachusetts, în această perioadă urmând şi cursurile Colegiului Harvard.Lucrarea de disertaţie a fost şi prima sa carte publicată, ''Orestes A Brownson: A Pilgrim's Progress''. La finalul anului 1939, la numai un an de studiu la Universitatea Cambridge, s-a alăturat Membrilor Societăţii Harvard, unde a avut prilejul să scrie una dintre cele mai influente lucrări ale sale, ''The Age of Jackson'', publicată în 1944, şi pentru care a fost recompensat cu Premiul Pulitzer. Lucrarea identifica seminţele democraţiei populare drept un produs al lucrătorilor şi oraşelor zonei de nord-est, impunându-l drept unul dintre istoricii de prim plan ai perioadei sale, conform www.historians.org.Şi-a petrecut anii războiului (1939-1945) lucrând pentru Biroul de Servicii Strategice, pentru ca ulterior să petreacă în Washington, câţiva ani, unde s-a dedicat cercetării şi publicării, consacrându-se drept un publicist prolific prin eseurile şi articolele pentru diferite cotidiene şi reviste, precum şi ca un fervent prieten şi coleg al oamenilor influenţi din diferite paliere ale societăţii americane şi ale scenei internaţionale.La sfârşitul anului 1947, s-a mutat înapoi la Cambridge, a acceptat un post în cadrul Universităţii Harvard şi avea să rămână, aici, timp de 14 ani. A ieşit din umbra personalităţii tatălui său şi s-a consacrat graţie personalităţii sale calde şi generoase, relaţiilor pe care le-a cultivat, conversaţiilor întreţinute cu ingeniozitate şi energiei extraordinare pe care o genera. A fost, deopotrivă, un profesor de succes şi apreciat la Harvard, precum şi o figură influentă în cadrul universităţii. John Kenneth Galbraith, pe care l-a cunoscut în Washington DC şi care s-a alăturat, de asemenea, corpului profesoral al universităţii Harvard, a devenit vecinul lui Schlesinger, în Cambridge, şi avea să rămână prietenul său cel mai bun pentru tot restul vieţii, cu care trata aspecte ale vieţii academice şi chestiuni ale spectrului politic.Dedicat viitorului liberalismului, a fost alături de tatăl său fondator al organizaţiei Americani pentru Acţiune Democratică. A fost un aliat politic al lui Adlai Stevenson, cu care a lucrat la două din campaniile sale prezidenţiale.În anii postbelici, şi-a dedicat eforturile definirii culoarului pentru liberalismul american, între ceea ce era considerat drept progresismul stângii socialiste şi alternativele reacţionare ale dreptei. În lucrarea sa ''The Vital Center'' (1949) a oferit o descriere a liberalismului dinamic, un model de liberalism care să păstreze legături cu liberalismul pragmatic. Concomitent, a lucrat, cu abnegaţie, la ceea ce avea să devină studiul, în trei volume, ''The Age of Roosevelt''. Nu şi-a ascuns admiraţia pentru Roosevelt, dar în acelaşi timp a oferit o interpretare proprie pentru New Deal, identificându-l simultan drept un produs al tradiţiei progresiste şi o rupere semnificativă de trecut. Pentru volumele seriei ''The Crisis of the Old Order'' a fost recompensat cu Premiul Bancroft.Alegerile pentru Casa Albă din 1960 au reprezentat un moment de cotitură în viaţa lui Schlesinger. A devenit un susţinător al lui John F. Kennedy, pentru care a lucrat în timpul campaniei electorale, iar după câştigarea alegerilor a dat curs propunerii de a lucra în cadrul aparatului executiv pe un post de consilier special, devenind parte a unui grup de liberali influenţi în cadrul administraţiei care a încercat să îl determine pe Kennedy să se îndepărteze de la linia mai conservatoare a celor decidenţi solid angajaţi în logica războiului rece a anilor '60. După moartea lui John F. Kennedy, în 1963, Schlesinger a lucrat pentru scurt timp în cadrul administraţiei Johnson pentru ca ulterior să părăsească administraţia şi să se dedice exclusiv cercetării şi scrisului, publicând seria extraordinară ''A Thousand Days'', o radiografie dedicată administraţiei Kennedy, pentru care a fost recompensat cu cel de-al doilea Premiu Pulitzer şi un Premiu Naţional al Cărţii, potrivit www.historians.org.A continuat să joace un rol activ în politica liberală şi a devenit un aliat apropiat al lui Robert F. Kennedy, lucrând pentru campania prezidenţială a acestuia din 1968. A publicat lucrarea ''Robert F. Kennedy and His Times'', în 1978, pentru care a fost recompensat cu Premiul Naţional al Cărţii, lucrarea fiind o biografie convenţională bazată pe o cercetare exhaustivă. A rămas dedicat cercetării şi publicării, fără să se mai implice într-o campanie electorală sau în vreo funcţie executivă în administraţie.Publicarea eseului ''The Disuniting of America'' a generat o ''dezbatere controversată despre pericolele multiculturalismului'', potrivit historians.org.În ''War and the American Presidency'', lucrare publicată în 2005, Schlesinger a expus o critică acidă asupra războiului din Irak şi a condamnat excesiva şi inutila utilizare a forţei militare americane.A fost recompensat, în 1998, cu Medalia Naţională pentru Ştiinţe Umaniste, acordată de preşedintele Clinton, potrivit www.notablebiographies.com.S-a stins din viaţă, la 28 februarie 2007, lăsând moştenire lucrări reper pentru politica şi istoria americană.AGERPRES/(Documentare - Liviu-Ioan Tatu, editor: Suzana Cristache Drăgan) Sursa foto: fedora.digitalcommonwealth.org