Emil Boc vrea să redeschidă restaurantele și cafenelele în Cluj-Napoca. Ce spune primarul orașului

11:20

Constantin Muha, preotul în vârstă de 52 de ani, a murit joi la Iași, unde a fost transferat miercuri cu elicopterul din cauza COVID-19. Era unul dintre cei mai iubiți preoți din Botoșani. Preotul a […] The post Constantin Muha, preotul transferat cu elicopterul la Iași din cauza COVID-19, a murit appeared first on Cancan.ro.