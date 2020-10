Tătaru: De săptămâna viitoare, cazurile medii şi uşoare de COVID pot rămâne la domiciliu, monitorizaţi de medicii de familie

16:00

Municipiul Alba Iulia, oraş în care incidenţa a ajuns la 3,24, cu 243 de cazuri noi de COVID-19 depistate de la 1 octombrie, din care 39 în ultimele 24 de ore, va intra de joi seara, de la ora 22,00, pe o perioadă de 14 zile, în scenariul 3 - roşu, potrivit unei decizii adoptate de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU).Membrii CLSU Alba Iulia au hotărât joi suspendarea temporară a activităţilor didactice în toate unităţile care presupun prezenţa faţă in faţă, cursurile urmând a se desfăşura in sistem online, precum şi instituirea obligaţiei purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise.De asemenea, se suspendă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor în spaţiile interioare, precum şi a firmelor din domeniul jocurilor de noroc."Se interzice desfăşurarea activităţilor cu publicul instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, a instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber. Se propune interzicerea organizării de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) atât în spaţii deschise cât şi închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, etc.). Se suspendă activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturi alcoolice sau nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în spaţiile interioare. Se suspendă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc", sunt câteva dintre dispoziţiile CLSU Alba Iulia.S-a mai decis şi suspendarea activităţii Talciocului."Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 15.10.2020, începând cu ora 22,00, pe perioada de 14 zile în scenariul 3-roşu, a stării de alertă a municipiului Alba Iulia", a precizat CLSU. AGERPRES/ (AS - autor: Marinela Brumar, editor: Karina Olteanu, editor online: Ady Ivaşcu)