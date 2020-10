Haltere: SUA şi Marea Britanie au condamnat înlocuirea preşedintei interimare a federaţiei internaţionale

16:50

Post Malone, cu nouă premii, a fost miercuri seară marele triumfător la Billboard Music Awards 2020, prima gală desfăşurată pe o scenă de la declanşarea pandemiei, o ceremonie la care au mai fost premiaţi tânăra cântăreaţă Billie Eilish şi artistul portorican Bad Bunny, relatează EFE.Legendarul Dolby Theatre din Los Angeles, gazdă anuală a premiilor Oscar, a fost adaptat pentru această gală live, cu recitaluri şi invitaţi dar fără public, într-o nouă încercare de a organiza în condiţii de securitate sanitară mari evenimente din lumea divertismentului, în plină pandemie de coronavirus.După gala premiilor Emmy, în care câştigătorii au fost urmăriţi cu camerele de filmare la ei acasă, ceremonia de miercuri a reunit pe scenă un mare număr de artişti, de la Alicia Keys şi până la John Legend, pentru a decerna trofeele acordate de instituţia care măsoară randamentul comercial al muzicii în SUA.Spre deosebire de premiile Grammy, votate de experţi ai industriei muzicale, premiile Billboard recompensează cele mai mari vânzări de muzică ale anului.Post Malone triumfă; Billie Eilish face din nou istorieDupă ce a semnat unul dintre cele mai vândute albume ale anului, "Hollywood's Bleeding", şi deşi a fost ignorat de Grammy Awards, Post Malone s-a erijat în marele triumfător al galei Billboard, obţinând cel mai important premiu al serii, pentru cel mai bun artist, alături de alte opt statuete."Sincer, sunt impresionat de dragostea care mi se arată", a declarat artistul când prezentatoarea evenimentului, Kelly Clarkson, a apărut cu un căruţ în care erau transportate toate trofeele primite de Post Malone.Malone a devansat-o pe o altă mare câştigătoare, Billie Eilish, tânăra de 18 ani care la începutul anului făcea istorie devenind cea mai tânără artistă care câştigă principalele categorii la Grammy Awards."Vă rog să vă duceţi la vot şi să purtaţi mască. Aveţi grijă de voi", a spus pe scenă Billie Eilish la primirea premiului pentru cea mai bună artistă feminină, cel mai bun artist nou şi cel mai bine vândut album, pentru discul său "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".Cu un dublu triumf la premiile Billboard şi Grammy, interpreta hitului "Bad Guy" se confirmă ca o voce capabilă să întrunească atât succesul comercial cât şi laudele criticii de specialitate.La categoria social media, trupa de băieţi sud-coreeni BTS au fost cei mai votaţi de legiunile lor de fani, în timp ce Lizzo a fost încoronată la categoria creaţie, drept compozitoarea cu cele mai multe vânzări, iar Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus ca autori ai celui mai reprodus cântec al anului.Artistul de muzică country Garth Brooks a primit un premiu onorific pentru întreaga carieră.Bad Bunny, cel mai bun artist latinoBad Bunny a fost marele triumfător la categoria artişti latino, devansându-i pe Anuel AA, J Balvin, Ozuna şi Romeo Santos."Nu sunt un artist cu mesaj social, acest cântec nu reprezintă un mesaj social dar trebuie să punem capăt odată pentru totdeauna violenţei machiste", a spus el la primirea premiului."Dacă ea nu vrea să danseze cu tine, respectă acest lucru. Va dansa singură", a spus el referitor la hitul său "Yo Perreo Sola", o colaborare cu Ivy Qeen şi Nesi.O gală fără public, plină de îndemnuri la votO repetiţie a ceremoniei, pe o mare scenă dar fără public, a demonstrat cât de reci sunt transmisiile fără audienţă la televiziune. În pofida aplauzelor înregistrate pe bandă şi euforiei participanţilor au existat şi multe momente de tăcere în timpul serii.Doar îndemnurile de a merge la vot au mai încălzit atmosfera ceremoniei.Deosebit de expresivă a fost artista Lizzo, care a purtat o rochie pe care era imprimat de trei ori sloganul "VOTE": "Foloseşte-ţi vocea şi votul tău, nu respinge puterea pe care o ai", a insistat ea miercuri seară.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)