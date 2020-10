Încă un județ în care masca de protecție devine obligatorie! Ce spune Alexandru Rafila

16:30

Toate statele membre ale Uniunii Europene vor avea acces la vaccinurile împotriva COVID-19 în același timp, au anunțat autoritățile. Comisia Europeană a explicat azi că țările din UE vor primi doze de vaccin în funcție […] The post Toate țările europene vor avea simultan acces la un vaccin pentru Covid-19 appeared first on Cancan.ro.