Antonia, mesaj subliminal pentru Alexia Eram: ”Mă bârfește cu alți prieteni”

17:40

Aflat în vizită la un spital din Timișoara, Nelu Tătaru a făcut un anunț important în legătură cu două dintre categoriile de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit declarațiilor făcute de ministrul Sănătății, asimptomaticii și […] The post Nelu Tătaru, anunț important: “Asimptomaticii și cei cu cazuri medii și ușoare de COVID rămân acasă de săptămâna viitoare” | VIDEO appeared first on Cancan.ro.