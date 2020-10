Din ce bani trăiesc Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă, și fiica ei, Eliza

21:30

Elena Băsescu va deschide lista PMP Constanța la alegerile parlamentare, potrivit unui anunț dat publicității de organizația județeană. Fata cea mică a fostului președinte Traian Băsescu și-a motivat alegerea de a candida pentru un post de […] The post Elena Băsescu candidează pentru Camera Deputaților din partea PMP: “Aduc experiența pe care am căpătat-o în Parlamentul European” appeared first on Cancan.ro.