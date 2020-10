Ediția virtuală a Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON se prelungește până pe 24 octombrie!

Termenul limită pentru participarea la ediția din acest an a fost prelungit, iar locurile suplimentate . Bucharest RUNNING CLUB are vesti bune pentru alergători! Datorita numărului mare de cereri de înregistrare la ediția virtuală a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon , am decis suplimentarea locurilor de la 3000 la 3500 și prelungirea cu încă o săptămână (până în data de 25 octombrie 2020) a perioadei în care participanții pot parcurge distanța pentru care au optat. ...

