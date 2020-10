VIDEO Oros: România a atras în acest an peste două miliarde de euro bani europeni pentru agricultură

11:30

Custodele Coroanei Române, Margareta, şi Principele Radu i-au întâmpinat vineri dimineaţă, la Palatul Elisabeta, pe voluntarii grupului ''Invictus România'', participanţi la cea de-a VII-a ediţie a ''Ştafetei veteranilor"."Dragii noştri militari Invictus, Majestatea sa şi cu mine suntem foarte mândri de dumneavoastră şi de fiecare dată când avem o întâlnire publică ne daţi multă speranţă pentru prezent şi pentru viitor. Aveţi dreptate, sunt mai bine de 150 de ani de când aceste întâlniri au loc între suveranii noştri şi armata naţională şi faptul că dumneavoastră sunteţi atât de tineri, încât unii dintre dumneavoastră nici măcar nu eraţi născuţi în 1989, ne arată cât de mare importanţă are pentru ţara noastră continuitatea şi demnitatea, patriotismul, curajul. Am fost cu eroii noştri, cu cei care s-au întors răniţi din Afganistan şi din Irak, până şi în şcoli şi licee, unde ei au povestit tinerilor din ultimele clase de liceu ce înseamnă cu adevărat să fi erou, nu ca în filme, ci uneori mult mai dramatic, mai dur şi mai puţin spectaculos. De asemenea, vă rog să nu-i uitaţi (...) pe cei aproape 30 de oameni care şi-au dat viaţa, au lăsat familiile fără tată şi anul trecut când Majestatea sa i-a primit pe copiii acestora la palat, pe toţi copiii acestora la palat, cel mai în vârstă dintre ei avea 24 de ani şi cel mai tânăr dintre ei avea două luni, se născuse după dispariţia tatălui", a spus principele Radu.El le-a transmis voluntarilor că sunt "un exemplu rar de credinţă, de iubire, de generozitate" şi de curaj într-o societate care este grăbită să dezvolte alt fel de principii şi a oferit fiecărui participant câte un cadou "în semn de afecţiune". Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO"Astăzi duceţi cu ştafeta veteranilor, în a şaptea ediţie, toată speranţa, toată mândria, toată demnitatea românească adesea dispărută din realitatea românească de zi cu zi. Sunteţi un exemplu rar de credinţă, de iubire, de generozitate, de curaj într-o societate care e grăbită să dezvolte alt fel de principii. O să vă oferim în semn de afecţiune un mic dar fiecăruia pentru ca prin el să duceţi mai departe spiritul Invictus şi să ne aveţi şi pe noi alături atunci când nu vom fi fizic alături de dumneavoastră. Aşteptăm să se încheie această poveste tristă, cu pandemia, pentru a putea merge împreună la următorul Invictus Games, acolo unde aţi făcut o reprezentare atât de frumoasă a României", a mai spus principele Radu.Studentul sergent Marian Ilie, participant la Ştafeta Veteranilor, a transmis că, prin participarea la ştafetă, îşi propune să ducă mai departe dragostea faţă de ţară şi respectul faţă de valorile naţionale. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO "Începând din anul 2014, de când proiectul Invictus a fost preluat de la prinţul Harry al Marii Britanii, ne-am propus să ducem mai departe (...) dragostea faţă de ţară, respectul faţă de valorile naţionale şi să promovăm spiritul Invictus, acela care ne învaţă că oricât ar fi de greu trebuie să ne ridicăm şi să luptăm în continuare pentru ceea ce iubim, adică pentru ţara noastră, aşa cum şi alteţele voastre regale aţi continuat să faceţi până în ziua de azi şi să fim siguri că veţi continua să faceţi şi mai departe", a spus Marian Ilie.La finalul ceremoniei, Custodele Coroanei Române, Margareta, şi Principele Radu au primit medalia Ştafetei Veteranilor 2020. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO "Alteţele voastre regale, vă mulţumim din suflet că ne-aţi primit în drumul nostru către Carei. În semn de respect, în numele voluntarilor Invictus, în numele militarilor răniţi, vă rog să-mi permiteţi să vă ofer medalia Ştafetei Veteranilor 2020", a spus căpitanul Ion Gabriel.La final, Custodele Coroanei Române, Margareta, a primit elementul simbolic al Ştafetei Veteranilor pentru a o înmâna militarului Valerica Ioniţă, care o va duce mai departe, pe traseul galben, spre Ploieşti. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOLa ştafeta organizată de voluntari ai "Invictus România", participă alergători din viaţa civilă, militari în activitate, în retragere sau în rezervă, precum şi militari răniţi în teatrele de operaţii. Evenimentul se înscrie în seria de manifestări premergătoare aniversării Zilei Armatei, fiind dedicat eroilor României şi spiritului de sacrificiu, curajului, rezistenţei şi ambiţiei militarilor răniţi în teatrele de operaţii.Pe segmentul Bucureşti - Ploieşti, alergătorii se vor opri la monumentele eroilor patriei, unde vor depune flori, în semn de recunoştinţă faţă de sacrificiile acestora. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Voluntari ai grupului "Invictus România" participă, în perioada 13 - 25 octombrie, la cea de-a VII-a ediţie a "Ştafetei veteranilor", eveniment organizat în contextul sărbătoririi Zilei Armatei României, pe 25 octombrie.Acţiunea presupune purtarea unei ştafete reprezentate de una dintre culorile drapelului tricolor - albastru, galben şi roşu, prin alergare pe trei trasee (însumând peste 1.000 de kilometri), toate având ca destinaţie finală oraşul Carei, eliberat de sub ocupaţie străină la 25 octombrie 1944. Traseele se vor reuni la "Monumentul Ostaşului Român", de Ziua Armatei României, întregind drapelul tricolor.* Traseul albastru acoperă vestul ţării şi va începe din Reşiţa pe 21 octombrie, cu etape la Timişoara - 21/22 octombrie, Arad - 22/23 octombrie, Oradea - 23/24 octombrie şi Carei - 25 octombrie.* Traseul galben a început în Tulcea pe 13 octombrie, a trecut prin Babadag - 13 octombrie, Constanţa - 13/14 octombrie, Călăraşi - 14/15 octombrie şi a ajuns în Bucureşti, în noaptea de 15/16 octombrie; continuă prin Ploieşti - 16/17 octombrie, Braşov - 17/18 octombrie, Cincu - 18/19 octombrie, Sibiu 19/20 octombrie, Alba Iulia - 20/21 octombrie, Câmpia Turzii - 21/22 octombrie, Cluj-Napoca - 22/23 octombrie, Zalău - 23/24 octombrie şi va ajunge în Carei, în 25 octombrie.* Traseul roşu - startul din Sighişoara pe 19 octombrie. Traseul include Târgu Mureş - 19/20 octombrie, Vatra Dornei - 20 octombrie, Bistriţa - 20/21 octombrie, Dej - 21/22 octombrie, Baia Mare - 22/23/24 octombrie, Satu Mare - 24/25 octombrie şi Carei - 25 octombrie. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea) ** Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO