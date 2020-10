O vedetă din Bundesliga, jocuri de cărți într-un bar cu străini. Fără mască!

13:50

FRF anunță că a perfectat un amical pentru data la care, dacă am fi trecut de Islanda, scor 1-2, am fi evoluat în finala barajului pentru Euro 2020. România va înfrunta Belarus pe teren propriu.Partida se va juca pe 11 noiembrie, înainte de ultimele două partide din Liga Națiunilor, ora și stadionul vor fi stabilite ulterior. România va înfrunta liderul din Liga C, Grupa 4 a Ligii Națiunilor pentru a cincea oară în istorie. ...