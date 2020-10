Fotbal: Mihai Teja (FC Voluntari) - Vrem să ne batem de la egal la egal cu Viitorul

17:20

Cântăreaţa americană Lana del Rey a lansat vineri în întreaga lume piesa "Let Me Love You Like A Woman", primul single al viitorului său album de studio, intitulat "Chemtrails Over The Country Club", relatează EFE. Cântăreaţa a făcut personal acest anunţ pe contul său de Twitter după lansarea acestei piese, cu rezonanţă onirică şi instrumentaţie minimă, în care primează acordurile de pian şi vocea interpretei.Piesa "Let Me Love You Like a Woman", scrisă şi produsă de Lana Del Rey şi Jack Antonoff, a fost înregistrată în Los Angeles la Conway Studios şi la New York la Electric Lady Studios, probabil ca şi restul albumului, al şaptelea de studio din cariera artistei.Nu se cunoaşte încă data de lansare a viitorului album, care se lansează după foarte aplaudatul "Norman Fucking Rockwell", considerat unul dintre cele mai bune albume din lume ale anului 2019 şi care este tot o colaborare a artistei cu Jack Antonoff.Lana del Rey a editat recent "Violet Bent Backwards Over The Grass", un audiobook cu poeme scrise de ea, iar în august 2019 a lansat single-ul independent "Looking For America", impulsionat de un nou episod de focuri de armă trase în SUA.De la începerea carierei sale sub numele artistic Lana del Rey în 2012, cu albumul "Born To Die", (anterior ea lansase "Lana Del Ray" în 2010 sub numele ei real, Lizzy Grant), cântăreaţa americană s-a arătat foarte activă în termeni discografici, cu prezentarea unui album anual sau la fiecare doi ani.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)