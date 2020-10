Primarul ales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, va încerca să obţină validarea mandatului la Tribunal

20:10

Artişti din anii '80 şi '90 precum Right Said Fred, Paul Young şi Toyah, ale căror venituri din concertele cu public s-au prăbuşit din cauza pandemiei de coronavirus, îşi înregistrează propriile hituri pentru o nouă serie de emisiuni, ce va fi disponibilă online în sistem pay-per-view (vizionare cu plată), informează Reuters.Chesney Hawkes, Kim Wilde şi Steve Harley se numără de asemenea printre cei care apar în cinci dintre episoadele programate ale seriei de emisiuni ''That Was Then... This is Now!'', găzduită de serviciul de streaming TicketCo TV.''Aveam programate spectacole pentru întregul an'', a declarat Hawkes pentru Reuters cu prilejul unei sesiuni de înregistrare desfăşurate în Worthing, pe coasta de sud a Angliei. ''Totul s-a întrerupt pur şi simplu. Ca şi cum ai închide un robinet''.Hawkes, al cărui hit din 1991 ''The One and Only'' s-a aflat pe prima poziţie timp de cinci săptămâni în topurile din Marea Britanie, a adăugat: ''Cei mai mulţi dintre noi care participă la această emisiune ne câştigăm 90% din venituri din concerte live, aşa că e destul de dificil să încercăm să recuperăm cumva acest lucru.'' Artiştii au fost de acord să împartă câştigurile din acest proiect, produs de trioul Mike Stock, Aitken şi Waterman.Emisiunea va fi difuzată la aceeaşi oră la care se difuza joi seară ''Top of the Pops'', la postul de televiziune BBC şi va oferi o variantă modernă a longevivei emisiuni, anulată în 2006.''Aceşti oameni au fost muzicieni itineranţi toată viaţa lor. După care, dintr-o dată, li s-a spus că nu mai pot susţine niciun concert'', a declarat Stock pentru Reuters.Richard Fairbrass, liderul formaţiei Right Said Fred, al cărei hit ''I'm Too Sexy'' a ajuns în fruntea clasamentelor din mai multe ţări în 1991, a spus că situaţia va rămâne dificilă pentru artiştii care cântă live pentru o vreme. Guvernele impun noi şi deseori stringente restricţii asupra libertaţii de mişcare în cea mai mare parte a Europei, dar şi în alte ţări, în contextul unei noi creşteri a numărului de cazuri de coronavirus.''Cred că este doar începutul'', spuse Fairbrass. ''Dacă credem că acest lucru se va schimba în viitorul apropiat, cred că ne înşelăm''.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)