Un sucevean, bătut de soție cu un încărcător de telefon

12:40

Ion Nelu Gioroiu are 52 de ani și este o figură cunoscută pe străzile din Nisa pentru că, de patru ani, nu are adăpost, doarme pe unde apucă… Dar gestul său avea să fie impresionant: […] The post El este Jojo, cerșetorul român în Franța care și-a donat banii victimelor inundațiilor! Primarul i-a oferit loc de muncă appeared first on Cancan.ro.