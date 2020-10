Un profesor a fost decapitat lângă o școală din Paris. Suspectul a fost omorât de polițiști, iar ancheta antiteroristă este în curs de desfășurare | FOTO & VIDEO

13:10

Ștefania, una dintre concurentele preferate ale publicului de la emisiunea „Mireasa” a fost bătută cu sălbăticie si apoi tunsă de către fostul ei iubit, în trecut. După experiența trumatizantă, tânăra a simțit nevoia să apeleze […] The post Ștefania, concurenta bătută și tunsă de iubit de la „Mireasa”, a ajuns pe masa de operație pentru a-și recăpăta încrederea în sine appeared first on Cancan.ro.