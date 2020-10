Ce rochie prețioasă a purtat Carmen Iohannis la decernarea premiilor de la Magdeburg

16:10

Dezvăluiri din culisele prostituției din România! Mărturisirile făcute de un pește: „Multe fete sunt vândute chiar de familie, mai ales în orașe mici sau zone rurale. Eu am cumpărat o fată minoră cu 500 de […] The post Dezvăluiri din „culisele” prostituției din România! Mărturisiri șocante: „Multe fete sunt vândute chiar de familie” appeared first on Cancan.ro.