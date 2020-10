Noul bilanț al infectărilor cu COVID-19 în România, 17 octombrie: alte 3.952 de persoane au fost testate pozitiv în ultimele 24 de ore

22:40

Managerul Spitalului Victor Babeș a făcut declarații îngrijorătoare. Pacienții care merg acolo sunt nevoiți să aștepte ore întregi pe hol. La Spitalul Victor Babeş din Capitală, oamenii stau noaptea ore în şir și aşteaptă externările, […] The post Managerul Spitalului Victor Babeș, declarații îngrijorătoare: „Sunt pacienți care așteaptă în gardă, pe scaun, cu oxigenul la nas” appeared first on Cancan.ro.