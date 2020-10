Așa arată acum Vulpița! O mai recunoști? ”Ce ziceți, mi-ar sta bine?”

10:20

Accident rutier grav în județul Argeș. În urmă cu puțin timp, o dubiță s-a izbit violent de un autocar. Mai multe persoane acuză dureri. În autocar erau 30 de călători. Accidentul s-a produs pe DN […] The post Accident grav în Argeș. O dubă și un autocar s-au izbit violent. Aproape 40 de oameni au fost implicați în accident appeared first on Cancan.ro.