Alertă în toată Europa! Măști neconforme găsite pe piață. Cum le deosebim de cele bune

12:10

Marian Drăgulescu, campion mondial la gimnastică de opt ori, a acceptat să vorbească despre povestea de iubire pe care o trăiește în prezent alături de Simona Sârbu. În timpul declarațiilor, celebrul sportiv a mărturisit că […] The post Marian Drăgulescu, dezvăluiri surprinzătoare despre povestea de iubire alături de Simona Sârbu: “Nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere” appeared first on Cancan.ro.