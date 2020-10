Nu mai e un mister dacă are sau nu lenjerie intimă! Laurette, imagini incendiare GALERIE FOTO

12:50

De la ora 14:00 pe „Ilie Oană” din Ploiești, Chindia Târgoviște va primi vizita formației Gaz Metan Mediaș, duelul urmând a conta pentru runda a VII-a a Ligii 1. Cele două formații sunt despărțite de […] The post Gaz Metan țintește victoria cu Chindia: „Trebuie să ne facem treaba!” appeared first on Cancan.ro.