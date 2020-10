Declarații uimitoare ale lui Lucian Mîndruță: „Am fost răpit când eram copil”

13:20

Este oficial! Mohammad Murad, patronul firmelor Phoenicia Hotels a devenit partener oficial al clublui din șoseaua „Ștefan cel Mare"! Anunțul a fost făcut de directorul de marketing Radu Birlică prin intermediul site-ului oficial al clublui.