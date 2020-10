EFEMERIDE ASTRONOMICE - 18 octombrie

19:40

Cei aproape 200 de membri care alcătuiesc conducerile reunite ale USR şi PLUS au aprobat sâmbătă, 17 octombrie, programul de guvernare pe care Alianţa USR PLUS se angajează să-l pună în practică după alegerile parlamentare, informează un comunicat transmis AGERPRES."Programul de guvernare propus de USR PLUS va aduce o schimbare radicală a modului de a guverna în România. Avem nevoie de un stat eficient, care să acţioneze curat, profesionist, în interesul cetăţeanului, ca partener al mediului de afaceri şi al societăţii civile. În anii următori, cetăţenii şi mediul antreprenorial au nevoie de stabilitate şi predictibilitate, iar statul român are nevoie de reformă şi de modernizare pentru a se scutura de tarele incompetenţei, corupţiei, ineficienţei, de moştenirea lăsată de politicieni care l-au politizat pentru a-l captura. Am discutat astăzi în structura de conducere comună a USR şi PLUS conţinutul programului, elaborat cu participarea a peste 200 de oameni cu expertiză şi experienţă pe domeniile acoperite de program. Revoluţia Bunei Guvernări pe care o propunem înseamnă, de fapt, revenirea la o guvernare a bunului-simţ", a declarat Dacian Cioloş, copreşedinte al Alianţei şi propunerea de prim-ministru a USR PLUS, citat în comunicatul menţionat.De asemenea, copreşedintele USR PLUS Dan Barna a arătat că acest program a rezultat în urma consultărilor cu oameni din partid, dar şi din afara lui."Un program de guvernare înseamnă evoluţie, soluţii şi solidaritate. Înseamnă că ai o viziune pentru viitor şi această viziune are mecanisme bine definite, detalii şi termene şi indicatori prin care măsori evoluţia. Asta au făcut colegii noştri care au lucrat la documentul pe care l-am adoptat azi: au identificat probleme şi au venit cu soluţii. Înainte de a scrie s-au consultat cu experţi, cu societatea civilă, mediul de afaceri şi cu membri de partid. Au reuşit astfel să alcătuiască cel mai bun program dintre toate cele pe care electoratul le va avea la dispoziţie în această campanie. Cei patru ani care se încheie în decembrie au fost anii opoziţiei. Şi a fost dură. Anii care vin sunt cei ai construcţiei. Şi va fi durabilă", a subliniat Dan Barna.Programul va fi prezentat public, în integralitate, după depunerea listelor de candidaţi USR PLUS, precizează sursa citată.În comunicat sunt indicate şase angajamente-cheie din cele 40 cuprinse în program: 1. "repararea a tot ce a distrus PSD în materie de Justiţie"; 2. depolitizarea sistemului de educaţie; 3. crearea unui Fond Naţional de Modernizare a Infrastructurii din Sănătate, un program de 1 miliard de euro pentru următorii patru ani, prin care să fie finanţată renovarea sau reconstrucţia de spitale; 4. reîmpădurirea României şi crearea DNA-ului Pădurilor; 5. bani europeni în industrii ale viitorului, tehnologii verzi şi energie curată, digital & industrie 4.0, prelucrare cu valoare adăugată înaltă şi inovare, ecoturism, industrii creative; 6. Internet de mare viteză pentru toţi. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Alianța USR PLUS/facebook