Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I

Preşedintele Klaus Iohannis participă, la 19 octombrie 2020, la Summitul Virtual şi Forumul Web al Iniţiativei celor Trei Mări (I3M), organizate de Estonia în format de videoconferinţă. Initiaţiva celor Trei Mări este o platformă politică lansată în 2015, al cărei obiectiv principal este acela de oferi susţinere politică pentru o mai bună cooperare şi interconectare a economiilor statelor din spaţiul geografic cuprins între cele trei mări - Adriatică, Baltică şi Neagră - în domenii precum energia, transporturile, telecomunicaţiile sau protecţia mediului, potrivit site-urilor presidency.ro şi http://three-seas.eu/.În condiţiile în care restricţiile sanitare nu au permis organizarea, în acest an, a unei noi ediţii a Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, aceasta a fost înlocuită cu un Forum online, în deschiderea căruia preşedintele Iohannis va transmite un mesaj, alături de ceilalţi preşedinţi din regiune, precizează site-ul Preşedinţiei române, presidency.ro.Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, Summitul din 2020 reprezintă un pas important în procesul de consolidare a Iniţiativei celor Trei Mări, care a fost iniţiat prin deciziile luate la Summitul găzduit de preşedintele Iohannis în septembrie 2018. Cadrul general pentru discuţie îl va constitui evaluarea progreselor înregistrate, a valorii adăugate şi a reperelor viitoare ale Iniţiativei."Sunt aşteptate progrese în implementarea listei de proiecte de interconectare prioritare agreată la Summitul de la Bucureşti (2018), care a fost completată ulterior, precum şi în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, în care România, prin EximBank, şi Polonia, prin Banca de Dezvoltare (BGK), sunt state fondatoare. Cu prilejul Summitului va fi lansat şi un raport privind conectivitatea inteligentă", arată Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat din 16 septembrie 2020.Summitul Virtual şi Forumul Web al I3M din 19 octombrie, care implică şefi de stat, se va concentra pe viitorul iniţiativei, finanţarea proiectelor de infrastructură transfrontalieră şi pe digitalizarea sectorului energetic şi al transporturilor. În ceea ce priveşte transporturile, ţara gazdă Estonia va prezenta viziunea privind conectivitatea inteligentă şi experienţa digitală extinsă pe care o implică, se arată pe site-ul Summitului din 2020, https://3seas.eu/.Alături de şefii de stat ai ţărilor participante la Iniţiativa celor Trei Mări, vor mai fi prezenţi, în calitate de parteneri ai Iniţiativei, preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, şi vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager.Summitul celor Trei Mări a fost organizat şi găzduit de România în zilele de 17 şi 18 septembrie 2018, fiind cel de-al treilea summit organizat sub egida I3M. Summitul de la Bucureşti a avut drept obiectiv obţinerea de progrese privind interconectivitatea în domeniile transporturilor, energiei şi digital, iar unul din principalele rezultate a fost alcătuirea unei liste de proiecte prioritare de interconectare la nivel regional, conform site-urilor presidency.ro şi http://three-seas.eu/.În cadrul summitului I3M de la Bucureşti din 2018 s-a desfăşurat şi prima ediţie a Forumului de Afaceri al acestui format de cooperare, informează site-ul mae.ro. Rezultatul Forumului de Afaceri, desfăşurat sub egida I3M, a inclus o dimensiune privind posibilităţile de implicare a mediului de afaceri în implementarea proiectelor I3M de către statele participante cu prilejul Summitului de la Bucureşti. Evenimentul a reunit peste 600 participanţi (oficiali şi reprezentanţi ai mediului de afaceri) din ţările participante la I3M, alte state membre ale UE, din SUA, din statele din Balcanii de Vest, Republica Moldova, Georgia şi Ucraina. Totodată, o parte din statele participante la I3M (Croaţia, Republica Cehă, Letonia, Polonia, România, Slovacia) au semnat o Scrisoare de Intenţie privind înfiinţarea Fondului de Investiţii al I3M, mai informează site-ul Ministerului român de Externe. Declaraţie comună de presă susţinută de preşedintele Klaus Iohannis (ctr.), preşedintele Croaţiei, Kolinda Grabar-Kitarovic (stg. ctr.), premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki (dr.) şi secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, Rick Perry (stg.), în cadrul Summitului ”Iniţiativa celor Trei Mări”, la Palatul Cotroceni, Bucureşti, 18 septembrie 2018. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTORomânia este reprezentată în cadrul Fondului de investiţii al I3M de Banca de Export-Import a României/EximBank S.A. La 29 mai 2019, la Luxemburg, Banca de Dezvoltare din Polonia (BGK) şi EximBank România au semnat statutul Fondului de investiţii (FI3M), cu un capital de peste 500 de milioane de euro, anunţul oficial privind constituirea Fondului fiind făcut cu prilejul Summitului I3M din Slovenia, din 6 iunie 2019. Fondul îşi propune să implementeze proiecte în domenii prioritare ale regiunii celor Trei Mări, precum infrastructura de transport (de exemplu, căi ferate, navigaţie internă, porturi, autostrăzi etc.), energie şi infrastructură digitală. De asemenea, FI3M va susţine şi suplimenta programele finanţate cu fonduri europene, contribuind astfel la creşterea competitivităţii la nivelul întregii Uniuni, informează site-urile mae.ro şi www.eximbank.ro.***Iniţiativa celor Trei Mări a fost iniţiată în 2015 şi este o platformă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, care reuneşte cele 12 state membre ale UE aflate între mările Adriatică, Baltică şi Neagră: Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia. Iniţiativa are ca obiectiv creşterea convergenţei şi a coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone şi state membre ale UE, prin creşterea interconectivităţii în regiune, în domeniile energiei, transporturilor şi celui digital. Principiile de bază ale Iniţiativei celor Trei Mări sunt: promovarea dezvoltării economice, creşterea coeziunii la nivel european şi consolidarea legăturilor transatlantice, conform site-ului http://three-seas.eu/. Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban (stg.), preşedintele Republicii Bulgaria, Rumen Radev (ctr.) şi preşedintele Klaus Iohannis (dr.), înaintea începerii Summitului ”Initiaţiva celor Trei Mări”, eveniment desfăşurat la Romexpo, Bucureşti, 17 septembrie 2018. Foto: (c) SORIN LUPŞA / AGERPRES FOTODe la instituirea sa şi până în prezent, au avut loc patru summituri ale Iniţiativei celor trei Mări: la Dubrovnik (Croaţia) în 2016, la Varşovia (Polonia) în 2017, la Bucureşti (România) în 2018 şi la Brdo (Slovenia) în 2019.Summitul de la Dubrovnik din 2016 a deschis dialogul sub egida Iniţiativei celor Trei Mări, pregătind scena pentru un format flexibil de dialog la nivel înalt care să abordeze problemele de conectivitate din regiune.În 2017, în cadrul Summitului de la Varşovia, celor 12 state membre ale Iniţiativei celor Trei Mări li s-a alăturat şi preşedintele SUA, Donald Trump, informează http://three-seas.eu/.Summitul celor Trei Mări desfăşurat în Slovenia, în 2019, a analizat stadiul implementării proiectelor prioritare angajate la Bucureşti (în 2018), concluzionând că progresele obţinute arată că există capacitatea de implementare necesară. Tot atunci a avut loc în Slovenia şi cel de-al doilea Forum de Afaceri al Iniţiativei celor Trei mări.