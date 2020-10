Bursa de la Bucureşti a pierdut 1,9 miliarde de lei din capitalizare în această săptămână

12:10

Actorul Jean-Claude Van Damme s-a născut la 18 octombrie 1960, la Berchem-Sainte Agathe, Belgia.La vârsta de 11 ani, la îndemnul tatălui său, a fost îndrumat să studieze artele marţiale, iar un an mai târziu a început pregătirea pentru acest sport la Centre National De Karate (Centrul Naţional de Karate) sub îndrumarea maestrului Claude Goetz din Ixelles, Belgia. Van Damme s-a antrenat timp de 4 ani şi a câştigat un loc în echipa belgiană de karate. A câştigat campionatul european la categoria greutate medie al asociaţiei profesionale de karate şi l-a învins pe al doilea cel mai bun luptător de karate din lume. În următorii şase ani, a participat la competiţii de karate full-contact şi semi-contact.La vârsta de 19 ani, a plecat la Hong Kong, în căutarea unei cariere actoriceşti, însă nu a avut prea mult succes. În 1981, Van Damme s-a mutat la Los Angeles. A urmat cursuri de engleză în timp ce lucra livrând pizza, sau ca şofer de limuzină şi, datorită lui Chuck Norris, a obţinut un loc de muncă într-un club. Norris i-a acordat lui Van Damme un mic rol în filmul "Missing in Action" (1984), dar nu a fost suficient de bun pentru a atrage atenţia cuiva, potrivit imdb.com. În 1986, a primit rolul unui ticălos numit Ivan în filmul cu buget redus "No Retreat, No Surrender", urmat fiind de un altul în pelicula "Bloodsport" (1988).Atuurile sale în domeniul artelor marţiale, evidenţiate de capacitatea sa de a da o lovitură la capul adversarului în timpul unei rotaţii de 360 de grade şi cele legate de aspectul său au dus la distribuirea sa în roluri principale în filme cu buget mai ridicat precum "Cyborg" (1989), "Lionheart" (1990), "Double Impact" (1991), "Universal Soldier" (1992), "Timecop" (1994), "The Quest" (1996), "Maximum Risk" (1996), "Legionnaire" (1998), "Universal Soldier: The Return" (1999), "In Hell" (2003). În 2004, a jucat în "Wake of Death" şi "Narco". Au urmat peliculele: "Until Death" (2007), "JCVD" (2008), "Universal Soldier: Regeneration" (2009), "Assassination Games" (2011), "Kung Fu Panda 2" (voce, 2011), "The Expendables 2" (2012), "Universal Soldier: Day of Reckoning" (2012), "6 Bullets" (2012), "Enemies Closer" (2013), "Swelter" (2014), "Soldiers" (2014), "Pound of Flesh" (2015), "Kung Fu Panda 3" (voce, 2016), "The Bouncer" (2018), "We Die Young" (2019). AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Cerasela Bădiţă)