Acuzații grave unui centru de testare COVID-19 din București. Cel mai cunoscut PR din Capitală și unul dintre cei mai bogați români au fost depistați pozitiv, apoi negativ, de două ori, de alte centre

22:50

Un sucevean, în vârstă de 20 de ani, din Siret, a primit cea mai mare amendată dată vreodată de Poliția Rutieră, după ce a comis 16 contravenții în decurs de numai câteva zeci de minute. […] The post Un sucevean a luat cea mai mare amendă rutieră dată vreodată. Care sunt cele 16 contravenții pe care le-a produs appeared first on Cancan.ro.