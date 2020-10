Coronavirus: Numărul deceselor a depăşit 200.000 în UE şi statele europene asociate, potrivit ECDC

13:10

Liderul PNL Mehedinţi, Virgil Popescu, este pe primul loc pe lista de candidaţi a formaţiunii pentru alegerile parlamentare, la Camera Deputaţilor, iar Stela Firu pe primul loc la Senat.Potrivit unui comunicat de presă remis duminică AGERPRES, membrii Comitetului Director Judeţean s-au reunit în şedinţă pentru a decide lista candidaţilor susţinuţi de echipa PNL Mehedinţi la alegerile parlamentare din luna decembrie.În urma votului, exprimat în unanimitate, candidaţii pentru Senat sunt: Firu Stela (medic) - vicepreşedinte OFL, Cîrjan Daniel (jurist) - preşedintele PNL Drobeta Turnu Severin, Manţog Valeriu (inginer) - vicepreşedinte PNL Mehedinţi, Degeratu Silvius (IT&C) - coordonator departament Online PNL Mehedinţi.Candidaţii organizaţiei pentru Camera Deputaţilor sunt: Popescu Virgil (inginer) - preşedintele PNL Mehedinţi, Mărculescu Dumitru (jurist) - secretar general PNL Mehedinţi, Udrişte Alin (economist) - vicepreşedinte PNL Mehedinţi, Marcoci Alexandru (analist teritorial) - vicepreşedinte TNL, Şurcă Daniela (asistentă medicală) - preşedinte OFL Mehedinţi, Ţigănele Marius (economist) - vicepreşedinte TNL Mehedinţi."Vreau să îi asigur pe mehedinţeni că vom continua să ne punem în slujba oamenilor şi a comunităţilor toată cunoaşterea, munca şi energia pentru a continua dezvoltarea judeţului nostru. Dezvoltăm România, dezvoltăm Mehedinţiul. Ne dorim să ne dezvoltăm mai mult, să nu mai fim un judeţ de la coadă. Pentru că judeţul nostru are un mare potenţial. Şi prin multe proiecte pe care le-am demarat sau pe care am de gând să le demarez, alături de echipa PNL Mehedinţi, am demonstrat că se poate, dacă îţi doreşti cu adevărat. Alături de mine am o echipă bine pregătită, aleşi locali care au demonstrat ce înseamnă administraţii liberale de succes, iar colegii care vor candida alături de mine pe lista PNL Mehedinţi sunt pregătiţi să îşi dedice toată energia, ca împreună, să punem umărul la dezvoltarea judeţului Mehedinţi. Suntem gata să ne punem toate resursele la treabă pentru ca judeţul nostru să facă saltul de la un ţinut sărac şi ignorat ani de zile, la unul în care oamenii pot trăi viaţa pe care şi-o doresc", a declarat preşedintele PNL Mehedinţi, Virgil Popescu.Lista candidaţilor PNL Mehedinţi urmează să fie validată de forul de conducere al Partidului Naţional Liberal. AGERPRES / (AS -autor: Dana Piciu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)