Coronavirus: Bulgaria nu va avea nevoie de un lockdown pentru a ţine sub control un al doilea val, crede Kristalina Gheorghieva

19:00

Medicul Adrian Streinu-Cercel afirmă că legislaţia în domeniul sanitar în timpul pandemiei a fost scrisă "pe genunchi", pentru că aşa au fost vremurile, motiv pentru care a "ieşit cu erori"."Vom scăpa de pandemia asta, cu siguranţă. Câţi dintre noi, nu ştiu să vă spun, dar vom scăpa de ea. Vor veni celelalte generaţii care trebuie să fie şi ele protejate şi să ştie din timp ce au de făcut. Noi am scris legislaţia acum pe genunchi, aşa au fost vremurile. Pe genunchi am scris-o, cu erori a ieşit. Multe, puţine, nu asta este problema. Important este că acum avem ce să utilizăm şi trebuie puse în practică. Pe urmă le schimbăm, evident", a declarat Steinu-Cercel duminică, într-o conferinţă de presă organizată la sediul central al PSD.Întrebat dacă este de acord cu specialiştii care spun că Hidroxiclorochina s-a dovedit ineficientă şi chiar a mărit rata de mortalitate a pacienţilor cu COVID-19, medicul a răspuns că pot apărea probleme doar dacă dozajul este prea mare."Noi folosim în mod constant Plaquenil, dar îl folosim intr-o doză mică, nu în doză mare. Plaquenil e folosit de zeci de ani, nu este un medicament nou, mă rog, Hidroxiclorochina, nu e nimic nou sub soare, problema este că fiecare boală îşi are indicaţia în funcţie de o anumită concentraţie a medicamentului. La cei care au dat doze mari, şi vezi exemplul Franţei, au avut probleme. Noi am dat doze mai mici şi nu am avut nicio problemă legată de Hidroxiclorochină, ba, mai mult, aceasta dată de la început face bine. La cazurile severe, Hidroxiclorochina nu îşi mai are locul, nici Remdesivir", a explicat Streinu-Cercel. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: George Onea, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Ciolacu: Marţi validăm listele de candidaţi la parlamentare în Comitetul Politic Naţional; luni avem şedinţă BPN * Ciolacu anunţă că profesorul Streinu - Cercel a răspuns invitaţiei de a fi candidat PSD pentru Parlament * Firea: Nici până în acest moment prefectul nu a convocat o şedinţă a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă