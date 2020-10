Momente grele pentru iubita lui Cristi Manea după ce a născut: ”Nu mai ajungeam la butonul de panică!”

11:40

FC Botoșani a cedat la limită, scor 2-1 (1-1), duelul susținut în cadrul rundei a VII-aa Ligii 1 pe terenul campioanei CFR Cluj. Fără mai mulți titulari, lista cuprinzându-i pe Andrei Chindriș- suspendat, Denis Haruț […] The post Campioana s-a chinuit cu puștii moldovenilor! appeared first on Cancan.ro.