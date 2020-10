Horoscop săptămânal 19 – 25 octombrie 2020. Peștii renasc din cenușa propriilor mentalități

11:50

Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat la finalul partidei pierdute la limită de elevii săi în Gruia cu scorul de 2-1, că rezultatul este nedrept. „Concluziile nu pot fi altfel decât bune, […] The post Croitoru: „Nu meritam să pierdem!” appeared first on Cancan.ro.