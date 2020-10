Momentele de apropiere de la “Ferma” dintre luptător și cântăreață ar fi avut urmări neprevăzute. Logodnicul cunoscutei artiste a dispărut din peisaj?!

13:40

Capitala a trecut, duminică, 18 octombrie, în mod oficial, în scenariul roșu după ce numărul de noi infecții cu SARS – CoV – a depășit trei, raportat de la mia de locuitori, informează Institutul de […] The post Bucureștiul intră oficial în scenariul roșu! Numărul de noi cazuri COVID-19, din ultimele 24 de ore, s-a dublat appeared first on Cancan.ro.