Coronavirusul supraviețuiește pe piele de cinci ori mai mult decât gripa, arată un studiu din Japonia

15:10

Nu mai încape îndoiala în cazul Innei și al lui Deliric. Cei doi artiști sunt la începutul unei frumoase povești de dragoste și o experimentează ca atare. Sâmbătă, cei doi cântăreți au plecat într-un sejur […] The post Inna a plecat în vacanță cu Deliric în Dubai, la câteva săptămâni după ce și-au asumat relația. Primele imagini cu artiștii appeared first on Cancan.ro.