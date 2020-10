Măsuri dure în Italia, după creșterea alarmantă a cazurilor de Covid-19

17:40

Irina Begu, aflată în prezent pe poziția cu numărul 76 în ierarhia mondială, s-a înscris în calificările turneului WTA de la Ostrava, din Republica Cehă. Din nefericire, favorita noastra a fot depșită fără drept de […] The post Begu, învinsă în calificările de la Ostrava! appeared first on Cancan.ro.