Edward i-a dăruit Cleopatrei inelul de logodnă, iar acum a dezvăluit când vor deveni părinți: ”Îți doreși un bebe cu Cleo?”

19:40

Tragedie în Teleorman, acolo unde un ambulanțier care lucra pe Salvare s-a sinucis. El se afla internat în spital, fiind diagnosticat cu COVID-19. Se pare că mustrările de conștiință au condus la gestul capital, pentru […] The post Un ambulanțier de pe Salvare din Teleorman s-a sinucis în spital! Își infectase familia cu noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.