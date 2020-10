Povestea Cazinoului din Slatina, demolat în 1966. Ce a „răsărit” pe locul unde au cântat Maria Lătărețu și Ioana Radu

23:20

Au fost razii de proporții în județul Bacău. Peste 3.000 de personane legitimate și 345 de amenzi în 48 de ore. Iar petrecerea de la o nuntă cu 300 de invitați ce urma să aibă […] The post Nuntă cu 300 de invitați în Bacău, anulată cu cinci minute înainte de a începe. A plouat cu amenzi appeared first on Cancan.ro.